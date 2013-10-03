إهمال علاج انسداد الأوعية الدموية قد يؤدى للإصابة بالغرغرينا

قد يعانى بعض الأشخاص من انسداد فى الأوعية الدموية، سواء فى الأطراف أو فى أى مكان فى الجسم، ولكن كيف يحدث هذا الانسداد وما أعراضه؟ وكيف يمكن علاجه؟

يقول الدكتور محمد حسنى، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بطب قصر العينى "هناك انسداد حاد وانسداد مزمن الانسداد الحاد أسبابه الرئيسية هو نتيجة جلطة متحركة تسرى مع الدم نتيجة تجلط الدم فى أحد الشرايين.

والانسداد الحاد فى الأوعية الدموية يشعر المريض بأعراض تتمثل فى الشكوى من ألم شديد فجأة، ويمكن أن يحدث تغيير فى طرف المصاب، ويمكن أن يحدث شلل فى هذا المكان دون الإحساس به. والحالات الحادة لابد من التدخل الفورى، أما الانسداد المزمن فالعلاج يعتمد على اختيار العلاج المناسب للحالة".

أما الجلطات المزمنة والتى تحدث فى المرضى المدخنين أو الذين يعانون من السكر والضغط أو ارتفاع نسبة الدهون فى الدم أو الإصابة ببعض الأمراض المناعية.

أما حالات الانسداد المزمن فتختلف حسب الأعراض وحسب الحالة العامة للمريض وحسب مكان الانسداد.

وأعراضه يتمثل فى تقلص العضلة أثناء المشى وبعد المشى بمسافة معينة يحدث تقلص فى العضلة يجعل المريض يتوقف، وعندما ينتهى هذا التقلص يعود للمشى مرة أخرى وفى الحالات المتقدمة يحدث غرغرينا فى الأطراف أو ألام شديدة لا يستطيع المريض النوم خلال الليل.

والعلاجات تختلف حسب كل حالة والعلاج فى الحالات الحادة لابد من التدخل الجراحى أو الأدوية المذيبة للجلطات أو العلاج بالقسطرة.

والانسداد يمكن أن يؤدى إلى غرغرينا وفقد الطرف المصاب أو أجزاء من الطرف، لذلك لابد من علاجه بسرعة، خاصة فى حالة الانسداد الحاد حتى لا تحدث مضاعفات.