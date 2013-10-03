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أسرة إبراهيم الدراوى تعتصم بـ"الصحفيين" للإفراج عنه

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أسرة إبراهيم الدراوى تعتصم بـ"الصحفيين" للإفراج عنه أسرة إبراهيم الدراوى تعتصم بـ"الصحفيين" للإفراج عنه

بدأت أسرة الصحفى إبراهيم الدراوى المحبوس على ذمة قضايا تخابر اعتصاما بمقر نقابة الصحفيين للمطالبة بإطلاق سراحه، وذلك بعد أيام من دخوله إضرابا عن الطعام.

وقال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إن النقابة ستتقدم غدا ببلاغ إلى النائب العام باسم النقيب بخصوص إضراب الزميل عن الطعام.
> وأضاف: طالبنا كأعضاء مجلس النقابة بالزيارة كما طالبت النقابة بالإفراج عنه لأن القضية المتهم فيها قضية رأى، ولم يتم تقديم أى دليل على الاتهامات الموجهة له".

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على الصحفى إبراهيم الدراوى عقب الانتهاء من تسجيله إحدى الحلقات التليفزيونية فى أغسطس الماضى، وتم ترحيله إلى نيابة شرق القاهرة ونسبت النيابة له تهمة التخابر والتجسس على المواقع الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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