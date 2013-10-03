نقابة المهن الموسيقية تحدد 29 أكتوبر موعدا لانتخابات التجديد النصفي

كتب : شيماء الحويتي الأربعاء 02-10-2013 19:56

صرح أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن"، بأنه تم تحديد موعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن الموسيقية في يوم 29 أكتوبر الجاري، وذلك بعد انعقاد اجتماع لمجلس نقابة الموسيقيين، والذي أقروا من خلاله الموعد، حيث يتم خروج 6 أعضاء من المجلس الحالي عن طريق القرعة، على أن يحل محلهم 6 آخرون من خلال الانتخابات التي تقام نهاية هذا الشهر.

كما صرح سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن"، بأن الأشخاص الذين تم خروجهم من المجلس عن طريق القرعة هم الدكتور رضا رجب، الدكتور طارق مهران، الدكتور مازن العباسي، مجدي الحسيني، ومصطفى حلمي.

كما قال سعد متولي إن أبرز المرشحين للانتخابات هم الدكتور رضا رجب، مجدي الحسيني، الدكتور عماد عاشور، الدكتور ماجد سرور، أحمد الصاوي، خالد موسى، الدكتور عاطف إمام، وعمرو شيحة.