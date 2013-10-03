بالصور| جاستن بيبر يزور سور الصين العظيم محمولا على أكتاف حراسه

كتب : مروة مدحت الأربعاء 02-10-2013 22:48

مقولة يرددها الكثيرون على النجوم، أن "أقدامهم لا تلمس الأرض"، كتعبير مجازي على أن الرفاهية الموجودة في حياة المشاهير تجعلهم يعيشون في عالم من الأحلام.

لكن نجم البوب جاستن بيبر، قرر أن يطبق هذه المقولة أثناء زيارته لواحد من عجائب الدنيا السبعة، وهو سور الصين العظيم، حيث صعد بيبر لسور الصين العظيم دون أن تلمس أقدامه أرضه، فظهر محمولا على أكتاف حرسه الخاص.

ونشر بيبر صوره أثناء زيارته لسور الصين العظيم، على صفحته الرسمية على "تويتر"، ما أثار غضب كثير من معجبيه، واتهمه البعض بالغرور، كما علق آخر "جاستن لم يبد مرهقا لدرجة أن يحمله حراسه".