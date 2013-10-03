إصابة وائل جمعة خلال مران الأهلي تهدد بإستبعاده من مباراة القطن الكاميروني

أصيب وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتخب بشد في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة.

و أكد إيهاب علي طبيب فريق الاهلى أن وائل جمعة يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية تعرض له بعد انتهاء مران اليوم، حيث حرص اللاعب علي أداء بعض تدريبات إطالة العضلات عقب انتهاء المران، وقال أن اللاعب سيخضع غدا الخميس لاختبار طبي فور وصول بعثة الأهلي الى مدينة جاروا الكاميرونية وقبل مران الفريق غدا لمعرفة إمكانية مشاركته في لقاء الأهلي أمام فريق القطن الكاميروني.

> ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على القطن يوم السبت المقبل في إطار ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلتقيا مجددا في لقاء الإياب يوم 20 من الشهر الجاري بالقاهرة.