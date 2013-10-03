تونس تعلن عن قائمتها النهائية لمواجهة الكاميرون في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم تشكيلة من 26 لاعبا اليوم الاربعاء استعدادا لمواجهة الكاميرون في ذهاب جولة فاصلة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

وستلعب تونس العائدة الى المرحلة الاخيرة من التصفيات الافريقية على أرضها مع الكاميرون يوم 13 أكتوبر الجاري.

> وسيقام لقاء العودة في ياوندي خلال نوفمبر القادم وسيتأهل الفائز بمجموع المباراتين الى نهائيات كأس العالم.

> وضمت تشكيلة تونس:

حراس مرمى: معز بن شريفية (الترجي) فاروق بن مصطفى (البنزرتي) رامي الجريدي (الصفاقسي) أيمن المثلوثي (النجم الساحلي).

> مدافعون: علاء الدين يحيى (لانس الفرنسي) علية البريقي (النجم الساحلي) شمس الدين الذوادي وخليل شمام وسامح الدربالي (الترجي) صيام بن يوسف (استرا الروماني) ياسين الميكاري (لوزيرن السويسري ) محمد علي اليعقوبي (الافريقي).

> لاعبو وسط: خالد المولهي وحسين الراقد(الترجي) وهبي الخزري (باستيا الفرنسي) أنيس بن حتيرة (هيرتا برلين الالماني) فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف وماهر الحناشي (الصفاقسي) أحمد الحران (البنزرتي) ياسين الشيخاوي (زوريخ السويسري) وسام بن يحيى (ميرسن التركي).

> مهاجمون: سامي العلاقي (هيرتا برلين الالماني) عصام جمعة (الكويت الكويتي) أمين الشرميطي (زوريخ السويسري) صابر خليفة (اولمبيك مرسيليا الفرنسي).