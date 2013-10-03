أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

38 ألف كرتونة تحوى أغذية لأهالى الشرقية من الجيش بمناسبة أكتوبر

Google+ Print
38 ألف كرتونة تحوى أغذية لأهالى الشرقية من الجيش بمناسبة أكتوبر 38 ألف كرتونة تحوى أغذية لأهالى الشرقية من الجيش بمناسبة أكتوبر

قامت القوات المسلحة بالشرقية بتوزيع 38 ألف كرتونة على الأهالى و الأسر محدود الدخل، تحتوى على مواد غذائية، ذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
> ومن المقرر أن تقيم الاحتفالات بذكرى الـ40 النصر العظيم يوم السبت 5 أكتوبر، و تبدأ بوضع المستشار العسكرى يرفقه الدكتور سعيد عبد العزيز المحافظ، و اللواء سامح كيلانى مدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول، ثم تنظيم احتفالية بقصر الثقافة الزقازيق و تشغيل الأغانى الوطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365