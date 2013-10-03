38 ألف كرتونة تحوى أغذية لأهالى الشرقية من الجيش بمناسبة أكتوبر

قامت القوات المسلحة بالشرقية بتوزيع 38 ألف كرتونة على الأهالى و الأسر محدود الدخل، تحتوى على مواد غذائية، ذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

> ومن المقرر أن تقيم الاحتفالات بذكرى الـ40 النصر العظيم يوم السبت 5 أكتوبر، و تبدأ بوضع المستشار العسكرى يرفقه الدكتور سعيد عبد العزيز المحافظ، و اللواء سامح كيلانى مدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول، ثم تنظيم احتفالية بقصر الثقافة الزقازيق و تشغيل الأغانى الوطنية.