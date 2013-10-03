شمال سيناء تستعد لبداية العام الدراسى بمدارس التعليم الفنى

تستعد مدارس التعليم الفنى بشمال سيناء لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى لم يبدأ فى شمال سيناء نظرا للظروف الأمنية التى تشهدها المحافظة.

وقال حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن 26 مدرسة فنية بالمحافظة انتهى تجهيزها لاستقبال الطلبة، بالعريش 4 مدارس للتعليم الصناعى 3 سنوات، ومدرسة زراعية ومدرستان تجارى 3 سنوات، ومدرستان صناعى مهنى ومدرسة صناعى 5 سنوات ومدرسة تجارى 5 سنوات، ومدرسة تجارى فندقى.

وفى مركز الشيخ زويد مدرستان صناعيتان 3 سنوات ومدرستان تجارى 3 سنوات وفى رفح مدرسة صناعية 3 سنوات، ومدرسة زراعية 3 سنوات، ومدرسة تجارية 3 سنوات وفى مركز بئر العبد مدرسة صناعية 3 سنوات، ومدرسة زراعية 3 سنوات، ومدرسة تجارية 3 سنوات وفى مركز الحسنة مدرسة صناعية 3 سنوات، ومدرسة تجارية 3 سنوات وفى مركز نخل مدرسة صناعية 3 سنوات.

وأشارت ليلى مرتجى وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه تم سد العجز من المدرسين بتلك المدارس عن طريق الندب بين الإدارات المختلفة، كما تم الاستعانة ببعض مدرسى العملى لتدريس المواد النظرية فى بعض التخصصات النادرة.

وأضافت إن الإحصائيات الرسمية بالمديرية تشير إلى أن المدارس بها 257 فصلا تضم 9250 طالبا وطالبة بينما تضم هيئة التدريس 1524 معلما ومعلمة للمواد الثقافية والمواد الفنية بشقيها النظرى والعملى.

من جانبه أوضح حسن رجائى من إدارة توجيه التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم أن مدرسة العريش الصناعية بها من الأقسام الحديثة قسمى الإليكترونيات والحاسب الآلى.

> أضاف أنه تم اعتماد مشروع رأس المال والمقرر له هذا العام تصنيع أثاث مدرسى وأثاث استراحات المدارس وستقوم بهذا العمل مدرستى الثانوية المعمارية والشوربجى.