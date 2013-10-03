بالصور.. ندوة بمركز إعلام الإسماعيلية حول أمراض العيون وكيفية الوقاية منها

نظم مركز إعلام الإسماعيلية أمس الأربعاء، ندوة موسعة للتوعية بكيفية الوقاية من أمراض العيون وكيفية الحفاظ عليها، خاصة لدى الأطفال والمراهقين، وذلك فى إطار نشر الوعى الصحى المجتمعى.

حضر الندوة 64 من طلبة وطالبات المدارس الإعدادية والثانوية بالمحافظة، وعدد من الأخصائيين الصحيين بالمدارس والمثقفين الصحيين بمديرية الصحة.

وأشرف على تنفيذ اللقاء عواطف أندراوس، نائب مدير مركز الإعلام وأعدته سماح محمد عبده أخصائى الإعلام بالمركز، وحاضر فى اللقاء الدكتور عادل سعفان، رئيس قسم الرمد السابق بمستشفى هيئة قناة السويس.