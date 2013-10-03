أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ندوة بمركز إعلام الإسماعيلية حول أمراض العيون وكيفية الوقاية منها

Google+ Print

نظم مركز إعلام الإسماعيلية أمس الأربعاء، ندوة موسعة للتوعية بكيفية الوقاية من أمراض العيون وكيفية الحفاظ عليها، خاصة لدى الأطفال والمراهقين، وذلك فى إطار نشر الوعى الصحى المجتمعى.

حضر الندوة 64 من طلبة وطالبات المدارس الإعدادية والثانوية بالمحافظة، وعدد من الأخصائيين الصحيين بالمدارس والمثقفين الصحيين بمديرية الصحة.

وأشرف على تنفيذ اللقاء عواطف أندراوس، نائب مدير مركز الإعلام وأعدته سماح محمد عبده أخصائى الإعلام بالمركز، وحاضر فى اللقاء الدكتور عادل سعفان، رئيس قسم الرمد السابق بمستشفى هيئة قناة السويس.

1.jpg

G524ca3d5997a5.jpg

G524ca3d6aaebf.jpg

G524ca3d7abc73.jpg

G524ca3d85a3cb.jpg

G524ca3d9aef64.jpg

G524ca3dae9cca.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365