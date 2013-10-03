بالصور.. إزالة كافة التعديات بأرض كلية الزراعة فى شبرا الخيمة بالقليوبية

قام الجهاز التنفيذى لحى شرق شبرا الخيمة، فى محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، بإزالة كافة التعديات والمخالفات على أرض كلية الزراعة جامعة الأزهر، والتى تقع فى نطاق الحى.

كان المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، قد كلف اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة بالإشراف على حملة موسعة لإزالة كافة التعديات والمبانى المخالفة على أرض كلية الزراعة جامعة الأزهر، والتى تقع فى نطاق حى شرق شبرا الخيمة، وتبلغ مساحتها 3000 متر، وكان قد بُنى عليها 20 منزلا مخالفا، تمت إزالتهم بالكامل.

يذكر أنه بعد إزالة كافة المبانى المخالفة والتعديات، تم تسليم الأرض إلى كلية الزراعة جامعة الأزهر.