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بوتين: القوى العالمية “على المسار الصحيح” لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية

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بوتين: القوى العالمية “على المسار الصحيح” لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية بوتين: القوى العالمية “على المسار الصحيح” لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن القوى العالمية “على المسار الصحيح” في خطة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية، وإنها تستطيع تجنب التدخل العسكري في الصراع إذا تعاونت سويا.

وتم الاتفاق على خطة للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بعد أن طلب الرئيس الامريكي باراك أوباما من الكونجرس الموافقة على تنفيذ ضربات جوية ضد السورية عقابا لها على هجوم بالغاز وقع في 21 اغسطس تقول الولايات المتحدة إنه أدى إلى مقتل اكثر من 1400 شخص.

وقال بوتين خلال مؤتمر عن الاستثمار “تتوفر كل الأسباب للاعتقاد بأننا على المسار الصحيح.”

وأضاف الرئيس الروسي أنه خطة إزالة الأسلحة الكيماوية التي أنعشت جهود عقد مؤتمر دولي للسعي لحل الصراع ما كان ليمكن تنفيذها بدون دعم أوباما وزعماء كثير من الدول.

وقال “أعتقد أننا اذا واصلنا التحرك بهذه الطريقة المنسقة فلن يكون هناك داع لاستخدام القوة وزيادة عدد الجرحى والقتلى في أرض سوريا التي تعاني منذ فترة طويلة.”

وروسيا هي الداعم الأقوى للرئيس السوري بشار الاسد خلال الحرب الاهلية وعرقلت عددا من المبادرات الغربية في مجلس الأمن الدولي وحملت مقاتلي المعارضة المسؤولية عن هجوم الغاز الذي وقع في 21 اغسطس.

 

رويترز

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