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محمد سامي: غادة عبد الرازق طلبت مني حذف مشاهد لزملائها من "حكاية حياة"

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محمد سامي: غادة عبد الرازق طلبت مني حذف مشاهد لزملائها من "حكاية حياة" محمد سامي: غادة عبد الرازق طلبت مني حذف مشاهد لزملائها من "حكاية حياة"

أعرب المخرج محمد سامي الذي شارك غادة عبد الرازق في مسلسلها الأخير "حكاية حياة" عن ندمه الشديد لاستخدام بعض الألفاظ الخارجة عن اللائق في المسلسل، واعداً جمهوره بأنّه لن يعيد هذا التصرّف مرّة أخرى.
جاءت هذه التصريحات على خلفية استضافة سامي في برنامج "نشرة أخبار روتانا"، على قناة "روتانا سينما"، حيث تحدّث عن تقديم قضايا جريئة مستقبلاً، في إطار من الاحترام، من دون أن يُكرّر غلطة "حكاية حياة" التي قال عنها إنّها أفادته هو شخصياً، وتعلّم منها الكثير، وتعلّم عدم العمل مع أناس تمّ تحذيره منهم كثيراً، إلى جانب تعلّمه أن ينتقي جيّداً الأشخاص قبل الفنيّات، كما قرّر ألا يعمل مع أشخاص يطلبون حذف مشاهد لزملائهم من المسلسل، وحين رفض أرسلوا له بلطجيّة إلى منزله، في إشارة إلى غادة عبد الرازق، والتي وصلت مشاكلها معه إلى أقسام الشرطة.

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