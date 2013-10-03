البيت الأبيض: أوباما يلغي زيارة ماليزيا والفلبين بسبب الشلل في ميزانية بلاده

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ألغى زيارة ماليزيا والفلبين من جولته في 4 دول آسيوية بسبب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية وأن بقية الجولة، المقرر أن تبدأ السبت، ما زالت في مهب الريح.

> وكان مقررا أن تشمل جولة أوباما، إضافة إلى ماليزيا والفلبين، كلا من بروناي وإندونيسيا، حيث ستعقد في منتجع بالي قمة آسيا والمحيط الهادئ.

> ونقلت قناة “سكاي نيوز” الليلة، عن البيت الأبيض إنه سيستمر في تقييم إمكانية زيارة أوباما لإندونيسيا وبروناي استنادا إلى الكيفية التي تسير بها الأمور خلال الأسبوع.

> ومن المنتظر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة ماليزيا بدلا من رئيسه أوباما بحسب صحيفة ماليزية شبه حكومية.

> وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أعلن في تصريحات أوردتها الوكالة الماليزية الرسمية “برناما”، أن أوباما أرجأ زيارة مقررة إلى ماليزيا يوم 11 أكتوبر الجاري بسبب الشلل في ميزانية بلاده.

> وكان الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين قد وصل أوجه في الولايات المتحدة بعد رفض الجمهوريين في الكونجرس تمويل الحكومة الفيدرالية الأمر الذي أدى إلى إغلاق إيقاف الدولة الفدرالية الأمريكية أنشطتها لأول مرة منذ 17 عاما.

> أ ش أ