جدو يقترب من الشباك في مباراة مع بدلاء هال سيتي

شارك محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي مع الفريق الرديف للنمور في إحدى مبارياته بدوري الرديف يوم الأربعاء.

ولعب جدو مباراة رديف هال ورديف هارتلبول يونايتد أحد فرق الدرجة الثالثة والتي انتهت بالتعادل 1-1 كاملة.

وعاد جدو للملاعب بعد خمسة أشهر غاب فيها بسبب الإصابة بشرج إجهادي في وجه القدم، عندما شارك مع النمور أمام هيديرسفيلد تاون ضمن كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

جدو لم يسجل ولكنه اقترب من هز شباك الخصوم في مناسبتين، وساهم بتحركاته مع رفاقه في هدف هال.

ويستعد هال سيتي لمواجهة استون فيلا ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يشارك جدو في جزء من المباراة.