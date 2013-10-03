قيادى بـ"المصرى الديمقراطى": يجب ضمان استقلالية الأزهر الشريف

قال عاطف فوزى رئيس لجنة الدعم القانونى للدستور بالحزب المصرى الديمقراطى, إنه "يجب علينا وضع دستور ما بعد 30 يونيه ليحترم فيه المواطن المصرى، وأن تكون تلك الدولة مدنية، وأن يكون هناك استقلال للأزهر الشريف ولكن دون الرجوع إليه فى الشئون الدستورية، بل الرجوع إلى المحكمة الدستورية فى تلك الأمور".

وأضاف فوزى خلال إلقاء كلمته بندوة بالحزب المصرى الديموقراطى: "يجب تواجد مادة تلزم الدولة بالحقوق والحريات, مشيرا إلى المساواة وتجريم أى فعل عنصرى، وتكون هناك مادة تنص على تواجد مكانة للمرأة فى المجتمع المصرى".

وأكد فوزى أنه يجب وضع مادة بالدستور تنص على أنه فى حالة وقوع رئيس الجمهورية فى الخطأ, يجب عليه الخروج للمجتمع والاعتراف بمسئوليته".