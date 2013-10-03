أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قيادى بـ"المصرى الديمقراطى": يجب ضمان استقلالية الأزهر الشريف

Google+ Print
قيادى بـ"المصرى الديمقراطى": يجب ضمان استقلالية الأزهر الشريف قيادى بـ"المصرى الديمقراطى": يجب ضمان استقلالية الأزهر الشريف

قال عاطف فوزى رئيس لجنة الدعم القانونى للدستور بالحزب المصرى الديمقراطى, إنه "يجب علينا وضع دستور ما بعد 30 يونيه ليحترم فيه المواطن المصرى، وأن تكون تلك الدولة مدنية، وأن يكون هناك استقلال للأزهر الشريف ولكن دون الرجوع إليه فى الشئون الدستورية، بل الرجوع إلى المحكمة الدستورية فى تلك الأمور".

وأضاف فوزى خلال إلقاء كلمته بندوة بالحزب المصرى الديموقراطى: "يجب تواجد مادة تلزم الدولة بالحقوق والحريات, مشيرا إلى المساواة وتجريم أى فعل عنصرى، وتكون هناك مادة تنص على تواجد مكانة للمرأة فى المجتمع المصرى".

وأكد فوزى أنه يجب وضع مادة بالدستور تنص على أنه فى حالة وقوع رئيس الجمهورية فى الخطأ, يجب عليه الخروج للمجتمع والاعتراف بمسئوليته".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365