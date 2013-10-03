"الزراعة" تنفى موافقة أثيوبيا على منح مصر 5 آلاف رأس خروف كهدية

نفى الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، موافقة الحكومة الأثيوبية على منح مصر 5 آلاف رأس خروف كهدية فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين بهدف خفض أسعار اللحوم فى الأسواق المحلية، مؤكدا أنه لم يتم تشكيل لجان بيطرية مصرية للإشراف على عملية استيراد الخراف الأثيوبية إلى مصر، كما تردد عبر وسائل الإعلام.

بينما تشهد حاليا وزارة الزراعة استعدادات مكثفة لمواجهة زيادة الطلب على اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك بأسعار محددة، وتقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 10%، بالاضافة إلى تكثيف الحملات البيطرية على المحاجر والأسواق المحلية والمجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك.