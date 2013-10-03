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بالصور..زراعة 10000 متر نجيلة وأشجار برابعة استعداداً لـ6 أكتوبر

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أكد المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن أعمال التطوير فى منطقة ميدان رابعة العدوية بشارع النصر، وشارع الطيران، وشارع يوسف عباس تتم على قدم وساق من رفع كفاءة الجزر الوسطى، وزراعة المسطح الأخضر ورفع كفاءة أعمدة الإنارة من صيانة وتغيير لمبات ودهان الأعمدة منذ يوم فض الاعتصام.

وأضاف "السعيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أهم المراحل هى زراعة المسطح الأخضر بكل من شارع النصر وشارع الطيران، حيث تم زراعة أكثر من عشرة آلاف متر مربع نجيلة جاهزة بالجزر الوسطى بهذه الشوارع، وعدد كبير من أشجار النخيل وأشجار الزينة، استعدادا لافتتاحه خلال الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر المجيدة.

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