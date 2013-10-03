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غدا..مؤتمر "ريادة الأعمال" لخريجى جامعات مصر بـ"ماربورج" بألمانيا

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غدا..مؤتمر "ريادة الأعمال" لخريجى جامعات مصر بـ"ماربورج" بألمانيا غدا..مؤتمر "ريادة الأعمال" لخريجى جامعات مصر بـ"ماربورج" بألمانيا

يبدأ برنامج الشراكة العلمية بين وألمانيا المدعم من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى غدا الخميس 3 أكتوبر، تحت عنوان "تشجيع ريادة الأعمال ومهارات الإدارة لخريجى الجامعات المصرية"، وذلك بجامعة فيليبس بماربورج الألمانية.

ويأتى هذا التعاون المشترك فى إطار المبادرات التشجيعية التى يتبناها المركز العلمى الألمانى بالقاهرة، وتعد جامعة ماربورج أحد شركاء المركز العلمى منذ إنشائه فى نوفمبر 2012.

وسيمنح المركز العلمى الألمانى خلال الافتتاح جائزة الاستحقاق لكلا من رواد المشروع تقديرا لجهودهما بإثراء التعاون المصرى الألمانى فى مجالى العلوم والابتكار، ومن أبرز رواد المشروع المشترك الأستاذ الدكتور ميشائيل شتيفان عن جامعة ماربورج، والأستاذ الدكتور فلوريان بيكر ريترشباخ من الجامعة الألمانية بالقاهرة قد شاركا بأحد مؤتمرات المركز العلمى الألمانى فى نهاية شهر يوليو 2013 تحت عنوان " سد الثغرة بين العلوم والتعليم والصناعة".

وتساهم الهيئة الألمانية للتبادل العلمى فى المشروع باستثمار يفوق 300 ألف يورو، مما يوفر مناخا من الكفاءة الريادية والجودة الإدارية لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، كما يتيح تعليما متنوعا واتصالا عابرا للدول طويل الأمد.

جدير بالذكر أن المركز العلمى الألمانى بالقاهرة هو أحد مراكز العلوم والابتكار الألمانية على مستوى العالم إلى جانب مراكز نيو يورك وساو باولو ونيودلهى وطوكيو وموسكو التى تدعم من وزارة الخارجية الألمانية، فى إطار السياسة الخارجية والاستراتيجية التى تنتهجها جمهورية ألمانيا الاتحادية لدعم تدويل العلوم والأبحاث العلمية.

كما يعد المركز بمثابة قاعدة للتبادل بين مصر وألمانيا فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والأبحاث العلمية.

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مصر 365

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