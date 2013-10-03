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شركة حراسة جديدة مملوكة لوزارة الأوقاف

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شركة حراسة جديدة مملوكة لوزارة الأوقاف شركة حراسة جديدة مملوكة لوزارة الأوقاف

أكد المهندس محمد الرباط، رئيس مجلس إدارة شركة المحمودية العامة للمقاولات، إحدى الشركات المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، أن شركة الأمن والحراسة التى وافقت الجمعية العمومية للشركة على إنشائها ضمن 7 شركات متخصصة تحت اسم الشركة، بعد تحويلها إلى شركة قابضة، سوف تقوم على حراسة ممتلكات هيئة الأوقاف وممتلكات الوزارة فى المرحلة الأولى ثم تقوم بعرض خدماتها فى حراسة الممتلكات على البنوك والشركات كشركة استثمارية فى التوظيف للطاقات البشرية واستثمارية.

وأضاف الرباط لـ"اليوم السابع" أنه سوف يتم الاستغناء عن خدمات الشركات المتخصصة التى تستعين بها الهيئة فى حراسة ممتلكاتها، مؤكدا أن أعمال الحراسة لا علاقة لها بحراسة المساجد والأمر لم يرد فى القرار.

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