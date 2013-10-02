' أبو تريكة لزملائه: أنا أنتهي.. وأحتاج لكأس العالم '

حكى وليد مهدي المنسق العام لمنتخب عن اجتماع بين محمد أبو تريكة وأحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد صلاح عن حلم كأس العالم 2014.

منتخب مصر يلتقي مع نظيره الغاني على أرض الأخير في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات المرشحة لمونديال البرازيل.

وقال وليد مهدي عبر قناة الحياة: "أبو تريكة جلس مع فتحي والمحمدي وصلاح، وتحدثوا عن المونديال".

وتابع "أبو تريكة طالب رفاقه بالتركيز، وقال لهم إنه في نهاية مشواره يحتاج للذهاب إلى كأس العالم"، مفسرا بأن الوقت لن يسعفه لمحاولة أخرى.

وأضاف "وقتها اكتشف الجميع أن كلهم يضعون على هواتفهم المحمولة لوجو كأس العالم، الأجواء هنا كلها حماسية والحلم واحد".