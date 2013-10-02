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' شيكابالا يسابق زملائه على حضور تدريبات المنتخب مبكرا '

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' شيكابالا يسابق زملائه على حضور تدريبات المنتخب مبكرا ' ' شيكابالا يسابق زملائه على حضور تدريبات المنتخب مبكرا '

أشاد وليد مهدي المنسق العام لمنتخب بانتظام محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك في معسكر الفراعنة استعدادا لغانا في الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وقال وليد مهدي في تصريحات تليفزيونية يوم الأربعاء: "شيكابالا متحمس بشكل رائع في المعسكر، ودائما ما يتسابق مع زملائه لكي لا يكون أخر من يدخل مران ".

وتعرض شيكابالا لإصابة في مواجهة أوغندا الودية الأولى، مما أدى لعدم مشاركته في الثانية.

وأضاف "شيكابالا يذهب لمركز التأهيل للعلاج من إصابته مبكرا وقبل موعده، واللاعب يرغب في التواجد بشدة ضمن قائمة الفراعنة التي تواجه النجوم السوداء".

وتلعب مصر مع غانا يوم 15 أكتوبر الجاري ذهابا في كوماسي، على أن يقام لقاء العودة يوم 19 نوفمبر المقبل.

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