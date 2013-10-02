أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

الجبالي تدشن فرع حركة "الدفاع عن الجمهورية" بالإسكندرية غدا

Google+ Print
الجبالي تدشن فرع حركة "الدفاع عن الجمهورية" بالإسكندرية غدا الجبالي تدشن فرع حركة "الدفاع عن الجمهورية" بالإسكندرية غدا

كتب : ربيع ممدوح منذ 59 دقيقة

تدشن المستشارة تهاني الجبالي، وعدد من رموز حركة "الدفاع عن الجمهورية"، غدا، فرعا جديدا للحركة بالإسكندرية، في مؤتمر تأسيسي يحضره من القاهرة عايدة نصيف، وجمال شقرة، واللواء جلال غريب، وعبد الغفار أحمد، ومن الإسكندرية، محمد البدرشيني، ومحمد عبد المطلب، ودكتور هشام صادق، وغيرهم من الرموز السياسية والوطنية.

من جانبها، أكدت الجبالي، لـ"الوطن"، أن تدشين فرع الحركة غدا بالإسكندرية "تلبية لمطالب رموز سياسية ووطنية من المحافظات بتدشين أجنحة للحركة، وكانت البداية لمحافظة الاسكندرية"، مؤكدة ترحيبها بتدشين فرع للحركة في الاسكندرية غدا، في اجتماع تأسيسي وانطلاق للحركة.

وأشارت الجبالي إلى أن الهدف من تدشين الحركة التي قام 100 شخصية وطنية وسياسية بتأسيسها، الدفاع عن كل القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والدفاع عن مدنية وهوية الدولة المصرية، وحقوق المواطنة.

وقال عادل عبد العالي مسئول العمل الجماهيري للحركة بالإسكندرية إنه سيتم تدشين فرع الحركة غدا بالإسكندرية الساعة 2.30 مساء بالقاعة الملكية بكامب شيزار، بحضور الجبالي، للدفاع عن الهوية المصرية، وأن دولة مدنية وليس لها أي انتماءات آخري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي