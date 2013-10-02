الجبالي تدشن فرع حركة "الدفاع عن الجمهورية" بالإسكندرية غدا

كتب : ربيع ممدوح منذ 59 دقيقة

تدشن المستشارة تهاني الجبالي، وعدد من رموز حركة "الدفاع عن الجمهورية"، غدا، فرعا جديدا للحركة بالإسكندرية، في مؤتمر تأسيسي يحضره من القاهرة عايدة نصيف، وجمال شقرة، واللواء جلال غريب، وعبد الغفار أحمد، ومن الإسكندرية، محمد البدرشيني، ومحمد عبد المطلب، ودكتور هشام صادق، وغيرهم من الرموز السياسية والوطنية.

من جانبها، أكدت الجبالي، لـ"الوطن"، أن تدشين فرع الحركة غدا بالإسكندرية "تلبية لمطالب رموز سياسية ووطنية من المحافظات بتدشين أجنحة للحركة، وكانت البداية لمحافظة الاسكندرية"، مؤكدة ترحيبها بتدشين فرع للحركة في الاسكندرية غدا، في اجتماع تأسيسي وانطلاق للحركة.

وأشارت الجبالي إلى أن الهدف من تدشين الحركة التي قام 100 شخصية وطنية وسياسية بتأسيسها، الدفاع عن كل القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والدفاع عن مدنية وهوية الدولة المصرية، وحقوق المواطنة.

وقال عادل عبد العالي مسئول العمل الجماهيري للحركة بالإسكندرية إنه سيتم تدشين فرع الحركة غدا بالإسكندرية الساعة 2.30 مساء بالقاعة الملكية بكامب شيزار، بحضور الجبالي، للدفاع عن الهوية المصرية، وأن مصر دولة مدنية وليس لها أي انتماءات آخري.