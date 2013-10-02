الصندوق الكويتي يوقّع اتفاقية قرض مع الحكومة المصرية

كونا - وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة المصرية على اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 30 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تطوير خط السكة الحديد «بنها /الزقازيق /الاسماعيلية /بورسعيد».
>كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تضطلع بالمشروع. ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين في حين وقع على اتفاقية المشروع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس حسين زكريا بينما وقع على اتفاقيتي القرض والمشروع من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مديرها العام عبد الوهاب البدر.
>ويهدف المشروع الى رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خط السكة الحديد «بنها /الزقازيق /الاسماعيلية /بورسعيد ووصلة الزقازيق /أبو كبير) إضافة الى تحسين كفاءة استخدام هذا الخط الحديدي وزيادة طاقته الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات عليه كما سيساعد ذلك على تحويل حركة النقل من الطرق إلى السكة الحديد ما يخفض تكاليف النقل ويقلل من الازدحام المروري على الطرق وما ينجم عنه من تلوث بيئي.
>ويقدر اجمالي تكاليف المشروع بما في ذلك احتياطيات الكميات والأسعار والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 3. 94 مليون دينار منها حوالي 8. 74 مليون دينار بالعملات الأجنبية تمثل 84 في المئة من التكاليف بالعملات الأجنبية أي حوالي 32 في المئة من تكاليف المشروع الاجمالية.
>وتبلغ مدة القرض 25 سنة بما في ذلك فترة امهال 5 سنوات حيث يتم سداد القرض على 40 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف اخرى وذلك عقب انقضاء فترة الامهال المشار اليها بفائدة بواقع 5. 2 في المئة سنويا.
>ويعتبر هذا القرض هو القرض الـ 36 الذي يقدمه الصندوق لتمول مشاريع في مصر حيث سبق للصندوق أن قدم للحكومة المصرية أو لهيئات تابعة لها 35 قرضا وذلك بقيمة اجمالية 584 مليون دينار ما يعادل 98. 1 مليار دولار وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
>كما قدم الصندوق لمصر ثماني معونات فنية ومنح بقيمة إجمالية بلغت حوالي 97. 1 مليون دينار أي ما يعادل 7. 6 مليون دولار خصصت لأغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع. وقام الصندوق بادارة منحتين مقدمتين من حكومة الكويت للحكومة المصرية بقيمة اجمالية بلغت 8. 4 مليون دينار أي ما يعادل 8. 16 مليون دولار لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب مصر في العام 1993 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في العام 1995.
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>كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تضطلع بالمشروع. ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين في حين وقع على اتفاقية المشروع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس حسين زكريا بينما وقع على اتفاقيتي القرض والمشروع من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مديرها العام عبد الوهاب البدر.
>ويهدف المشروع الى رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خط السكة الحديد «بنها /الزقازيق /الاسماعيلية /بورسعيد ووصلة الزقازيق /أبو كبير) إضافة الى تحسين كفاءة استخدام هذا الخط الحديدي وزيادة طاقته الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات عليه كما سيساعد ذلك على تحويل حركة النقل من الطرق إلى السكة الحديد ما يخفض تكاليف النقل ويقلل من الازدحام المروري على الطرق وما ينجم عنه من تلوث بيئي.
>ويقدر اجمالي تكاليف المشروع بما في ذلك احتياطيات الكميات والأسعار والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 3. 94 مليون دينار منها حوالي 8. 74 مليون دينار بالعملات الأجنبية تمثل 84 في المئة من التكاليف بالعملات الأجنبية أي حوالي 32 في المئة من تكاليف المشروع الاجمالية.
>وتبلغ مدة القرض 25 سنة بما في ذلك فترة امهال 5 سنوات حيث يتم سداد القرض على 40 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف اخرى وذلك عقب انقضاء فترة الامهال المشار اليها بفائدة بواقع 5. 2 في المئة سنويا.
>ويعتبر هذا القرض هو القرض الـ 36 الذي يقدمه الصندوق لتمول مشاريع في مصر حيث سبق للصندوق أن قدم للحكومة المصرية أو لهيئات تابعة لها 35 قرضا وذلك بقيمة اجمالية 584 مليون دينار ما يعادل 98. 1 مليار دولار وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
>كما قدم الصندوق لمصر ثماني معونات فنية ومنح بقيمة إجمالية بلغت حوالي 97. 1 مليون دينار أي ما يعادل 7. 6 مليون دولار خصصت لأغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع. وقام الصندوق بادارة منحتين مقدمتين من حكومة الكويت للحكومة المصرية بقيمة اجمالية بلغت 8. 4 مليون دينار أي ما يعادل 8. 16 مليون دولار لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب مصر في العام 1993 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في العام 1995.
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