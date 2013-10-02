مشاركة محبطة لجدو مع بدلاء هال سيتي

شارك محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي مع الفريق الرديف للنمور في إحدى مبارياته بدوري الرديف يوم الأربعاء.

ولعب جدو مباراة رديف هال ورديف هارتلبول يونايتد أحد فرق الدرجة الثالثة والتي انتهت بالتعادل 1-1 كاملة.

وعاد جدو للملاعب بعد خمسة أشهر غاب فيها بسبب الإصابة بشرج إجهادي في وجه القدم، عندما شارك مع النمور أمام هيديرسفيلد تاون ضمن كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

ولم يظهر جدو بمستوى جيد في الشوط الأول، كما واصل بالمستوى نفسه في الشوط الثاني، حسب تقارير من الملعب.

ويستعد هال سيتي لمواجهة استون فيلا ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يشارك جدو في جزء من المباراة.