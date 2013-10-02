السجن ثلاثة أشهر لكاتب مقالات متهم بالتشهير فى الكويت

أدانت محكمة الكويت الأربعاء كاتب مقالات من المعارضة، هو محمد الوشيحى، بالسجن ثلاثة أشهر لإطلاقه تغريدات اعتبرتها مهينة لرئيس وزراء سابق.

وجاء فى الحكم أن "الوشيحى"، الذى ينشر مقالات فى صحيفة وينتج برنامجا تليفزيونيا، أدين لأنه أطلق على "تويتر" تغريدات تشهر برئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح أحد أعضاء الأسرة الحاكمة.

وكان الشيخ ناصر استقال فى نوفمبر 2011 على إثر تظاهرات فى الشارع دعت إليها المعارضة للاحتجاج على قضايا فساد مفترضة. وقد عين رئيسا للوزراء فى 2006.

وكان القضاء فى الكويت أدان فى الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من ناشطى المعارضة والنواب السابقين لأنهم أطلقوا تغريدات اعتبرت مهينة للأمير. وأفرج عن سبعة منهم بموجب عفو أصدره الأمير فى يوليو.