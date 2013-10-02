أهالى قرية كوم الصعايدة يحاصرون قرية زاوية الناوية ببنى سويف

يعيش أهالى قرية زاوية الناوية التابعة لمركز ببا فى حصار بعد قيام أهالى قرية كوم الصعايدة المجاورة للقرية، بقطع الطريق الذى يربط قريتهم بمركز ببا ومنعوا مرور السيارات القادمة من وإلى زاوية الناوية، يأتى ذلك بعد نشوب مشاجرة بين سائقى القريتين فى موقف سيارات مركز ببا بسبب الاختلاف على أولوية التحميل وهو ما دعى أحد سائقى قرية الزاوية ويدعى "صبحى عزوز" باستدعاء أشقائه وانتظروا أحد سائقى قرية كوم الصعايدة، وقاموا بالتعدى عليه وتهشيم سيارته.

وعلى إثر ذلك قام أهالى قرية كوم الصعايدة بقطع الطريق ومنعوا مرور السيارات من وإلى القرية وهو ما تسبب فى حصار أهالى زاوية الناوية الذين أصبح من الصعب عليهم الخروج من القرية.