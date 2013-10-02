محافظ البحر الأحمر يتفقد "مرسى علم" ويزور مقام "أبو الحسن الشاذلى"

تفقد اليوم، الأربعاء، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حيث قام بتفقد بعض المدارس والمستشفى بها ثم إلى منطقة برنيس جنوب مرسى على، ورافقه فى الجولة عددا كبيرا من مسئولى المحافظة وكلاء الوزارات وغيرهم.

وطالب أهالى برنيس، أثناء تفقد محافظ البحر الأحمر القرية، حل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر لديهم، حيث إن الكهرباء تعمل 6 ساعات وتقطع 6 آخرين وهكذا، وذلك بسبب عدم كفاءة ماكينات التوليد هناك، وعلى الفور أمر اللواء أحمد عبد الله وتم تكليف اللواء أسماعيل سلامة رئيس مدينة مرسى علم بتصليح الماكينة غير الصالحة وتركيبها لاستمرار العمل وعدم انقطاع التيار الكهربى.

كما طالب أهالى برنيس محافظ البحر الأحمر مخاطبة وزير الاتصالات لتركيب برج شبكة لعدم وجود أى اتصال هنا، ووعدهم بمخاطبة وزير الاتصالات وحل المشكلة.

وبعد ذلك توجه اللواء أحمد عبد الله إلى منطقة "سيدى أبو الحسن الشاذلى" للوقوف على مشاكل المواطنين هناك، وتفقد سير العمل ببناء مسجد الشيخ الشاذلى، وكذلك لمباشرة استعدادات للمولد السنوى الذى يقام بعد أيام قلائل، وأثناء جلوسه مع الأهالى كانت الشكاوى المتكررة من بلوكات التوطين التى تسلمها الحكومة للمواطنين، وأن هناك غير المستحقين لها والقاطنين فيها، وأمر بعدها المحافظ اللواء أسماعيل سلامى، رئيس المدينة، بتشكيل لجنة مكونة من كبار قيائل القرية، لتنظيم تقسيم وحدات التوطين المختلفة.

كما طالب مدير مدرسة بمنطقة "سيدى الشاذلى أبو الحسن" يدعى نجيب على المحافظ بمخاطبة الأهالى بعدم تسريح أبنائهم من المدارس بحجة البحث والتنقيب عن الذهب وسط وديان وجبال البحر الأحمر، مؤكدا أن هناك 70 طالبا لا يحضرون إلى المدرسة ولاصطحاب أولياء أمورهم معهم فى التنقيب على الذهب، مؤكدا أن على مدار 4 أعوام مضت أصبحت مدرسة الشيخ الشاذلى من أكفاء مدارس الجنوب.

وكان رد المحافظ آنذاك للأهالى بسؤال "لما تضيعون مستقبل أولادكم بأيدكم؟! أعيدوهم إلى المدارس لكى يصبح لهم مستقبل وكيان"، ووعدهم إذا عاد الطلاب إلى المدارس سوف يكون على نهاية العام الجديد هناك مدرسة ثانوية بقريتكم.

وبعد ذلك تفقد محافظ البحر الأحمر وبصحبته مسئولى المحافظة أسواق "بدر" التابعة للقوات المسلحة بمدينة مرسى علم.