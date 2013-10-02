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نقيب الفلاحين بالوادى الجديد يطالب بحظر بيع أراضى المحافظة للأجانب

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نقيب الفلاحين بالوادى الجديد يطالب بحظر بيع أراضى المحافظة للأجانب نقيب الفلاحين بالوادى الجديد يطالب بحظر بيع أراضى المحافظة للأجانب

قال محمد عطية، نقيب الفلاحين بالوادى الجديد فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إن فرع النقابة قد طالب بوضع مطالب محافظة الوادى الجديد على قائمة مناقشات لجنة الخمسين باعتبارها من أكبر محافظات ، خاصة أن مطالب المزارعين يتم مناقشتها على مستوى الصعيد بصفة عامة فى الوقت الذى تتطلب فيه محافظة الوادى الجديد نظرة خاصة لتقنين أوضاعها وحل مشكلاتها.

وأضاف، أنه يجب أن تمنع بيع الأراضى بالمحافظة للأجانب أو المستثمرين غير الجادين أسوة بمحافظة سيناء باعتبارها محافظة حدودية، وتوخر بملايين الأفدنة القابلة للزراعة، والتى لابد أن تتضمنها خطط التنمية المستقبلية للحكومة، مؤكدا أنه تقدم بمقترح ضرورة التزام الحكومة بصرف راتب لكل شاب لم يستطع الحصول على وظيفه أو قطعة أرض كإعانة بطالة.

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مصر 365

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