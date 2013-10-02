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ضبط أسمدة مهربة ومصنع لإنتاج أكياس بلاستيك بدون ترخيص بإيتاى البارود

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ضبط أسمدة مهربة ومصنع لإنتاج أكياس بلاستيك بدون ترخيص بإيتاى البارود ضبط أسمدة مهربة ومصنع لإنتاج أكياس بلاستيك بدون ترخيص بإيتاى البارود

تمكنت حملة مكبرة لمفشى إدارة تموين إيتاى البارود بالبحيرة، اليوم, قامت برئاسة محمد عابدين وكل من المفتشين ناصف سلامة ومصطفى عمار وموسى الكحكى من ضبط الأسمدة المهربة.

وتم ضبط كل من " ص م.. ا " صاحب محل بيع أسمدة يقوم بعرض كميات من سماد اليوريا المحظور تداوله خارج بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتحرر المحضر رقم 21809 جنح إيتاى البارود.

كما تم ضبط محل بيع أسمده أخر ملك " ع. م. ا " وتحرر المحضر رقم 21810 جنح 2013، فضلاً عن ضبط مصنع يقوم بإنتاج أكياس البلاستيك بدون ترخيص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21811 جنح إيتاى البارود، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365