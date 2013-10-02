الليمون يساعد فى علاج ضيق التنفس والأرق والإسهال

يعتبر الليمون من أكثر الثمار المفيدة للجسم، ويقول دكتور أحمد شبيب مدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط، أنه يعتبر أفضل رجيم صحى يساعد على فقدان الوزن، وتغيير العادات الغذائية الخاطئة من خلال شرب كأس كبيرة يوميا كل صباح، التخلص من السموم فى الجسم، مضاد لتجاعيد الوجه وإزالة البقع الداكنة من البشرة، بجانب أنه مقوى لعظام الجسم ومقاوم لالتهابات اللثة، يدخل فى المادة المركبة للشامبو فيعمل على حماية الشعر من التقصف بالإضافة إلى أنه من الروائح العطرة التى تشرح الصدر وتعطى شعورا بالراحة.

يضيف أن الليمون يعتبر مطهرا للجروح، وطاردا للديدان من الجسم، ويعالج انخفاض ضغط الدم، كما أن استعمال الليمون الحامض يزيل الإسهال ومحارب للأنفلونزا وأخيرا رفع ضيق التنفس ويساعد على النوم ومنع الأرق.

ورغم تلك الفوائد المتعددة إلا أن تناوله بكثرة يتسبب فى بعض الأضرار، يذكر منها شبيب أن عصير الليمون الصافى يؤدى لهيجان أغشية الجهاز الهضمى وحروق فى المعدة علاوة على زيادة درجة الحموضة، كما أن الإسراف فى استخدام زيت الليمون يسبب حرقا للبشرة وظهور بقع داكنة خاصة بعد الخروج والتعرض لأشعة الشمس، تناول العصير بكثرة يؤدى إلى تمزق بعض الممرات والأوعية الدموية مع حدوث الفتور الجنسى، لدى الرجال بجانب أن مص الليمون لفترة طويلة يحدث تسوسا للأسنان، وينصح مرضى المعدة والقولون والإثنى عشر بعدم تناول عصير الليمون بكثرة مع عدم إتباع ريجيم الليمون.