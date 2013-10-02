بالفيديو .. سسكا يضغط على سيتي وبايرن بهدف ' كوميدي '

حقق سسكا موسكو فوزه الأول في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 3-2، كان هدف الفوز للفريق الروسي كوميديا.

فقد تسبب ماتيوس كوزاشيك حارس فكتوريا بلزن في هدف ساذج سكن مرماه كان هو الثالث لسسكا موسكو.

افتتح فرانتيسك رايتورال أهداف المباراة لفكتوريا في الدقيقة الرابعة، وتعادل زوران توسيتش لسسكا في الدقيقة 19 وتقدم كيسوكي هوندا في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 78 يعيد المدافع راديم رزنيك كرة لحارس مرماه كوزاشيك الذي فشل في إيقافها ومرت بشكل كوميدي من تحت قدميه.

وقبل النهاية سجل مارك باكوس الهدف الثاني لفكتوريا في الدقيقة 90.

فوز سسكا جعل رصيده يرتفع للنقطة الثالثة بالتساوي مع بايرن وسيتي قبل مواجهتهما المرتقبة مساء الأربعاء وكلاهما يملك نفس عدد النقاط.

ويقبع فكتوريا بلزن في قاع المجموعة الرابعة من هزيمتين.

ويستضيف سسكا نظيره مانشستر سيتي في الجولة الثالثة على ملعبه، بينما يلعب فكتوريا بلزن أمام بايرن في ألمانيا.

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