"حبّة لولو" يتفوّق على فيلم Ben Affleck في لبنان

بعد أن تصدّر الأسبوع الماضي الفيلم الكوري جنوبي The Face Reader المرتبة الأولى على شباك التذاكر عالمياً، خطف هذه المرتبة هذا الأسبوع الفيلم الصيني Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon حيث حصد 17 مليون دولار ودخل أيضاً فيلم Runner, Runner مباشرة في المرتبة الثانية مع 11.2 مليون دولار. تراجع فيلم The Smurfs 2 الى المرتبة الثالثة مع 8.8 مليون دولار وفي المرتبة الرابعة تساوى فيلما Elysium و Instructions Not Included حيث حصد كلاهما 8 مليون دولار.

في أميركا تمكن الفيلم الكرتوني Cloudy With a Chance of Meatballs 2 من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى حاصداً مبلغ 34 مليون دولار، وتراجع فيلم Prisoners من المرتبة الأولى الى الثانية مع 10.8 مليون دولار ودخل أيضاً في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة ثلاثة أفلام جديدة هي Rush مع 10 مليون دولار و Baggage Claim مع 9 مليون دولار و Don Jon مع 8.6 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة شهدت المراتب الأربعة الأولى دخول أفلام جديدة هي: في المرتبة الأولى Empire Estate حيث شاهده 24931 شخص وفيلم Rush في المرتبة الثانية مع 24837 مشاهد وRunner، Runnerفي الثالثة مع 24209 شخص و Insidious: Chapter 2 في الرابعة مع 23853 شخص. أما فيلم Planes فتراجع من المرتبة الثانية الى الخامسة حيث شاهده 11362 شخص.

في لبنان تمكن الفيلم اللبناني "حبّة لولو" للمخرجة ليال راجحة من إحتلال المرتبة الأولى بالرغم من منافسة الأفلام الأجنبية بعد أن شاهده في أول أربعة أيام عرض 11694 شخص ودخل فيلم الممثل Ben Affleck الجديد Runner, Runner مباشرة في المرتبة الثانية مع 8442 مشاهد وتراجع فيلم Prisoners إلى المرتبة الثالثة حيث شاهده 5687 شخص كما تراجع أيضاً فيلم Getaway من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 4221 مشاهد ودخل فيلم Empire State في المرتبة الخامسة مع 3585 مشاهد.