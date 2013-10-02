مصدر دبلوماسي: السعودية ألغت كلمتها بالأمم المتحدة بسبب عجز المنظمة عن حل القضايا التي تعرض عليها

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

قال مصدر دبلوماسي سعودي إن المملكة العربية السعودية لم تلقِ كلمتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا العام، تعبيرا عن اعتراضها على عجز المنظمة الدولية عن حل أي من القضايا التي تعرض عليها.

وأكد المصدر الدبلوماسي، في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، أن الأمم المتحدة عجزت عن فعل أي شيء حيال القضية الفلسطينية لـ 60 عاما، ولم تتدخل لوقف المجازر التي ترتكب في سوريا، ولم تساعد الأقلية المسلمة في بورما، مضيفا "لهذه الأسباب ولأخرى متعلقة بهيمنة فئة من الدول على قرارات الأمم المتحدة، فإن الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، قرر الامتناع عن إلقاء كلمته في الجمعية العمومية أو توزيع كلمة مكتوبة، وذلك خلافا للمألوف".

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ألغت كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفض المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي تقديم أي تفسيرات لقرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الخطاب الرسمي للمملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال مارتن نسيركي في المؤتمر الصحفي اليومي "لم نعرف الأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية إلى إلغاء كلمتها المقررة الاثنين، كما أننا لا نعرف ما إذا كان المسؤولون السعوديون يرغبون في إلقاء كلمتهم في يوم آخر أم لا".