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التشكيل - إسكو وراموس ولوبيز.. ضحايا ثورة أنشيلوتي

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التشكيل - إسكو وراموس ولوبيز.. ضحايا ثورة أنشيلوتي التشكيل - إسكو وراموس ولوبيز.. ضحايا ثورة أنشيلوتي

في سعيه لإعادة ريال مدريد إلى طريق الانتصارات، أطاح كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بالثلاثي سيرخيو راموس وإسكو ودييجو لوبيز مع ألفارو أربيلوا من التشكيل الأساسي.

ودخل رافايل فاران قلب دفاع الميرنجي بجوار بيبي على حساب راموس، وتم إقحام دانيل كارباخال في مكان أربيلوا مع مشاركة أولى لمارسيللو في الموسم بدلا من فابيو كوينتراو.

وكان فاران قد تغيب عن انطلاقة ريال مدريد في الموسم بسبب الإصابات، وكذلك مارسيللو.

ويلعب إيارا في الوسط رفقة لوكا مودريتش وسامي خضيرا في تغيير خططي لأنشيلوتي عن الطريقة المعتادة للميرنجي 4-2-3-1.

ويقود رونالدو الهجوم مع أنخل دي ماريا خلف رأس الحربة الذي أفلت من المقصلة، كريم بنزيمة.

ويحمل شارة القيادة الحارس إيكير كاسياس.

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