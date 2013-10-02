زيت اللوز يعمل على تفتيح الركبتين والكوعين

الركبتان والكوعان من المناطق التى تشهد ثنيا وفردا فى الجسم، فيظهر عليهما لون مختلف، عن باقى أجزاء الجسم المشدود، وهو أمر طبيعى ولا توجد ركبة أو كوع لإنسان لونه أفتح من لون جسده.

العناية بهذه المناطق هامة جدا، خاصة عند المرأة ، وهنا ينصح الدكتور أيمن محمد، أخصائى الأمراض الجلدية بضرورة أن تهتم المرأة بغسل الكوعين والركبتين جيدا، مع الحرص على التخلص من الجلد المتراكم الميت على هذه المناطق وعلى الجسم بالكامل بشكل أسبوعى مع فرك هذه المناطق جيدا ولكن بهدوء، وعلى مدى طويل حتى لا يحدث التهاب مزمن لهذه المنطقة.

ويفضل أيضا فى البرنامج الليلى للمرأة أن تهتم بوضع الكريمات المرطبة عليها، مع الاهتمام بالمستحضرات الطبيعية، فعليها أن تنوع ما ترطب به هذه المناطق، ويمكن استخدام زيت اللوز حيث أنه يعمل على تنعيم وتفتيح البشرة، وزيت الزيتون أيضا له مفعول قوى ومعروف فى الترطيب والتقشير والتخلص من القشور، وكذلك أى مواد دهنية لا تسبب الاسمرار.