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"الغذاء والدواء" تصدق على عقار "Perjeta " لعلاج سرطان الثدى

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"الغذاء والدواء" تصدق على عقار "Perjeta " لعلاج سرطان الثدى "الغذاء والدواء" تصدق على عقار "Perjeta " لعلاج سرطان الثدى

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الثلاثين من شهر سبتمبر الماضى على عقار "Perjeta "، ليستخدم كعلاج مساعد إضافى للأشخاص المصابين بسرطان الثدى فى مراحله المبكرة، حيث يحصلون عليه قبل الخضوع للعمليات الجراحية العلاجية بغرض تصغير حجم الورم.

وتم التصديق للمرة الأولى على عقار "Perjeta " فى شهر يونيو من العام الماضى، لعلاج المراحل المتأخرة من سرطان الثدى الخبيث، والذى ينتشر فيه السرطان إلى أعضاء الجسم المختلفة، وهو يحتوى على المادة الفعالة بيرتوزوماب "pertuzumab"، والتى تنتمى إلى فئة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وتعمل كمضادات لمستقبلات أورام السرطان موجبة الهير"HER2".

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن عقار "Perjeta " يعد هو الأول من نوعه الذى يستخدم قبل الخضوع لجراحات إزالة أورام الثدى، بواسطة الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الثدى الخبيث أو المعرضين لمعاودة الإصابة بالسرطان، بشرط أن يزيد قطر الورم عن 2 سم.

وتابعت الإدارة الأمريكية أنه ينصح باستخدام العقار الجديد مع عقار "trastuzumab " بالإضافة إلى بعض العلاجات الكيماوية الأخرى قبل الخضوع للعملية، ويتوقف المريض عن تناول عقار "Perjeta" عقب العملية ويحصل على الادوية الأخرى حسب الحالة.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى قد يسببها عقار "Perjeta ":الإسهال وسقوط الشعر ونقص كرات الدم البيضاء والغثيان والشعور بالإعياء وتلف الأعصاب.

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مصر 365