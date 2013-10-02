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تعقيم عيادات الأسنان ضرورى لعدم انتشار الأمراض المعدية

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تعقيم عيادات الأسنان ضرورى لعدم انتشار الأمراض المعدية تعقيم عيادات الأسنان ضرورى لعدم انتشار الأمراض المعدية

عيادات الأسنان من الأماكن التى قد تكون منبرا لنقل الأمراض فى حالة عدم تعقيمها بالشكل الجيد، كما يقول الدكتور محمد مصطفى أخصائى طب الأسنان، مشيرا إلى إمكانية نقل بعض الفيروسات من خلال عيادات الأسنان، التى لا تهتم بوسائل التعقيم الجيدة، لذا فإن عملية التعقيم أساسية لوقاية المريض والطبيب أيضا من الأمراض.
> ويتم تعقيم عيادات الأسنان من خلال طريقتين: الطريقة الأولى هى وضع كل المعدات بآلة تسمى الفرن، ولكنها طريقة غير فعالة لكل الأدوات، فلا يمكن على سبيل المثال وضع القطن أو الأسلاك فى هذا الفرن.
> والطريقة الثانية تتم على ثلاث مراحل الأولى هى وضع الأدوات فى مادة مطهرة قوية التركيز وتوضح بها المواد المعدنية لمدة 4 ساعات وذلك لتقتل الفيروسات والجراثيم، ثم يتم وضع الأدوات فى الأوتوكلاف أو جهاز التعقيم ويتم هنا التعقيم من خلال الحرارة وضغط الهواء والمرحلة الأخيرة هو تكييس الأدوات بأكياس طبية مع تفريغ الهواء بها لعدم تكون أى ميكروبات بداخلها.
> وعندما يدرك المريض طرق التعقييم الحديثة يستطيع مناقشة الطبيب ما إذا كان يتبع أحدث الأدوات فى تعقيم العيادة، كما يجب عليه أن يتأكد أن الطبيب لا يتعامل معه بأى أدوات غير معقمة أو استخدمت من قبل.

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مصر 365