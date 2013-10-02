مباشر بالفيديو - بايرن يضرب بقوة .. دروجبا يحرج يوفنتوس، ورونالدو يبصم

تابع مع FilGoal.com تغطية لمساء الأربعاء الحافل بالمباريات في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بايرن يسيطر على سيتي في ملعبه، ورونالدو تقدم برأسية لريال مدريد، زلاتان إبراهيموفيتش أحرز هدفين ضمن ثلاثية سان جيرمان أمام بنفيكا حتى الآن.

وويلبيك يمنح مانشستر يونايتد التقدم.. ودروجبا يتقدم لجالاتا سراي أمام يوفينتوس.. أبرز عناوين المباريات الجارية.

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وتابعوا معنا النتائج هنا أيضا:

مانشستر سيتي 0–3 بايرن ميونيخ (شاهد هدف ريبيري)

يوفنتوس 0–1 جالاتاسراي (شاهد هدف دروجبا)

ريال مدريد 1–0 كوبنهاجن (شاهد هدف رونالدو)

باير ليفركوزن 1–1 ريال سوسيداد (شاهد هدف رولفيس)

باريس سان جيرمان 3–0 بنفيكا (شاهد هدفي إبرا .. الأول .. الثاني)

شاختار 0–1 مانشستر يونايتد (شاهد هدف ويلبيك)

أندرلخت 0–2 أوليمبياكوس