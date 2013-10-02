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توريس يغيب من أسبوعين لـ3 عن تشيلسي

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توريس يغيب من أسبوعين لـ3 عن تشيلسي توريس يغيب من أسبوعين لـ3 عن تشيلسي

لندن، (إقي): يعاني الإسباني فرناندو توريس لاعب تشيلسي الإنجليزي فرناندو توريس من اصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى مما سيبعده عن الملاعب فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الـ"بلوز".

وأصيب توريس أمس في الجولة الثانية بدوري الأبطال الأوروبي أمام ستيوا بوخارست الروماني.

وخضع اللاعب الإسباني اليوم لفحوصات طبيبة في المدينة الرياضية للنادي الإنجليزي لمعرفة مدى الاصابة.

وأعرب المدير الفني لتشيلسي، البرتغالي جوزيه مورينيو عن رغبته في تعافي اللاعب سريعا واللحاق بمباراة كارديف بالدوري المحلي في 19 من الشهر الجاري.

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