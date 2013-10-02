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يوميات "ستار أكاديمي": الطلاب يتأثرون بقصة حياة "نور".. وعبدالله يعلن إعجابه بـ"ماريا"

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يوميات "ستار أكاديمي": الطلاب يتأثرون بقصة حياة "نور".. وعبدالله يعلن إعجابه بـ"ماريا" يوميات "ستار أكاديمي": الطلاب يتأثرون بقصة حياة "نور".. وعبدالله يعلن إعجابه بـ"ماريا"

كتب : محمد عاشور وفاطمة النشابي الأربعاء 02-10-2013 20:26

شهدت حلقة يوميات برنامج "ستار أكاديمي" الذي يعرض على شاشة "cbc"، لقاء بين الأساتذة وبين الطلاب الثلاثة الذين دخلوا دائرة الخطر، أو "النومنية"؛ ليطلعوهم على أسباب اختيار هذا الأسبوع.

على الجانب الآخر، شهدت الحلقة حوار بين عيسي المرزوقي وماريا عما سيحدث في "البرايم" القادم، وعن خروج أحدهم من الأكاديمية وذلك عقب اعتراف عيسي بحب ماريا في الحلقة السابقة، وسعت الأكاديمية للاهتمام بمظهر الطلاب الثلاثة.

وشهد الجزء الأخير من الحلقة حديث نور السوري عن حياته الشخصية، الذي قال عنها أنه لم يشهد استقرار على مدى عمره، لأن والده ووالدته منفصلين منذ 13 عاما، وأن أهل والده لا يحبونه، وهو عانى كثيرا بعد إصابة والدته بالسرطان منذ 10 أعوام، وتعاطف الطلاب معه كثيرا وتأثروا بما يحكيه، وبكت الطالبتان منة هاني وماريا.

وأعلن عبدالله أنه معجب بماريا، مشيرا إلى أنه لم يعلن ذلك لها، وأرسل بوسيط من أحد زملائه ليعرف شعورها تجاهه، إلا أنه أكد على تركيزه في المسابقة لتحقيق حلمه.

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