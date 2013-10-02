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طلاب "تجارة القاهرة" يلغون مسيرتهم غدا لتزامنها مع مظاهرات الإخوان

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طلاب "تجارة القاهرة" يلغون مسيرتهم غدا لتزامنها مع مظاهرات الإخوان طلاب "تجارة القاهرة" يلغون مسيرتهم غدا لتزامنها مع مظاهرات الإخوان

قرر اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلغاء المسيرة التى كان يعتزم تنظيمها غدًا، وذلك بسبب تزامنها مع المظاهرات التى ينظمها طلاب الإخوان غدًا بالجامعة.

وقال أحمد عبد العال، رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن أعضاء الاتحاد سيتواجدون بالكلية غدًا لحمايتها وتأمين الطلاب بها أمام أى شغب أو عنف، وأن إلغاء الفعاليات المناهضة لإدارة الكلية غدًا هدفه الأول هو سلامة الطلاب.

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع"، أن طلاب الإخوان افتعلوا الكثير من المشكلات أول أمس أمام الكلية، واعتدوا على الطلاب المؤيدين للفريق السيسى.
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