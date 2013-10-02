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"أفراد الشرطة" يطالب بالحصول على منحة عيد الأضحى أسوة بباقي الموظفين

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"أفراد الشرطة" يطالب بالحصول على منحة عيد الأضحى أسوة بباقي الموظفين "أفراد الشرطة" يطالب بالحصول على منحة عيد الأضحى أسوة بباقي الموظفين

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوى الأربعاء 02-10-2013 19:58

أصدر الاتحاد العام لأفراد الشرطة بيانا، منذ قليل، طالب خلاله وزير الداخلية بصرف منحة لهم شهرا أو شهرين بمناسبة عيد الأضحى أسوة بجميع موظفى الدولة.

كما طالبوا بصرف حافز الوزير عن الشهر الماضي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك الاستجابة لما سبق من تقديم وعرض طلبات بشأن ضم حافز الوزير إلى استمارة المرتب حفاظا على كرامة رجل الشرطة ولتحقيق الاستقرار النفسي لكل أفراد الشرطة بناء على رغباتهم.

وقال الأمين سلامة حسين المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد العام لأفراد الشرطة، إنه يتم صرف حافز مادى يقدر ب500 جنيه للعاملين بالمترو والسكة الحديد، مطالبا بصرف نفس قيمة المبلغ لأفراد الشرطة العاملين بالمترو والسكة الحديد، مشيرا إلى أنهم يتعرضون للضرب والإصابات التى تصل إلى حد الموت في سبيل الدفاع عن المنشآت الهامة والحيوية وجميع وسائل المواصلات، خاصة مترو الأنفاق، متسائلا "لماذ يحرمونا من صرف هذه المنحة؟".

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