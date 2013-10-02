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بانوراما حرب أكتوبر: تفتح أبوابها لتكريم مقاتلي وأسر شهداء في ذكري " حرب أكتوبر"

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بانوراما حرب أكتوبر: تفتح أبوابها لتكريم مقاتلي وأسر شهداء في ذكري " حرب أكتوبر" بانوراما حرب أكتوبر: تفتح أبوابها لتكريم مقاتلي وأسر شهداء في ذكري " حرب أكتوبر"

كتب : سارة محمد منذ 8 دقائق

استقبلت بانوراما حرب أكتوبر القادة العسكريين المتقاعدين الذين شاركوا في صنع النصر، وأهالى شهداء الحرب، لإجراء لقاءات وحوارات تليفزيونية وصحفية معهم بمناسبة مرور 40 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

حضر مجموعة من اللواءات وأركان حرب وعمداء وعقداء بجميع الأسلحة العسكرية والتخصصات، فمنهم من سلاح الاستطلاع وآخرون في المخابرات للتجسس على العدو، وأبطال آخرون ساهموا في نصر أكتوبر، وتميزت اللقاءات معهم بالفخر والعزة، مؤكدين أن ستظل دائما عظيمة رغم ما تمر به من أزمات.

كان لـ"الوطن" عدة لقاءات مع هؤلاء الأبطال العظماء الذين رفعوا أسم مصر عاليا، وحرروها من يد العدو الصهيوني، وبعض أسر الشهداء الذين استقبلوا خبر وفاة أبنائهم وأزواجهم بكل حزن وأسى، ولكنهم في النهاية حمدوا الله على تكريم ذويهم بالجنة.

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