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وزيرة الصحة تشارك في المؤتمر الإقليمي الأفريقي للسكان والتنمية بإثيوبيا

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وزيرة الصحة تشارك في المؤتمر الإقليمي الأفريقي للسكان والتنمية بإثيوبيا وزيرة الصحة تشارك في المؤتمر الإقليمي الأفريقي للسكان والتنمية بإثيوبيا

تشارك الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، في المؤتمر الإقليمي الأفريقي للسكان والتنمية الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت عنوان «الاستفادة من العائد الديموغرافي.. المستقبل الذي نريده لأفريقيا».

ويناقش المؤتمر عدة محاور من بينها جهود مكافحة الفقر وحصول جميع المواطنين علي الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز دور المرأة وسد الفجوة التعليمية بين الفتيات والبنين، وإتاحة التعليم الأساسي لجميع الأطفال ومشاركة الشباب في رسم السياسات.

ويناقش المشاركون مشكلات النازحين والمهاجرين، وتوفير الرعاية اللازمة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتزام الدول بتوفير خدمات الصحة الإنجابية، ويعقب المؤتمر اجتماع وزاري لوزراء الصحة والسكان الأفارقة، على مدى يومين للخروج بآليات تنفيذية للإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر.

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