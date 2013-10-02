أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ شمال سيناء يقرر مد طلبات منح جامعة سيناء للمتفوقين

Google+ Print

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم، أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات المنح الجديدة التى خصصتها جامعة سيناء للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة إلى يوم الاثنين المقبل.

جاء هذا خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، والقيادات الشعبية والحزبية ومشايخ القبائل.

أكد المحافظ، أنه سيستمر تلقى الطلبات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة شمال سيناء، حتى الاثنين المقبل.

كانت جامعة سيناء خصصت عدد 20 منحة جديدة للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة، منها 10 منح لطلبة كلية الإعلام لطلاب القسم الأدبى، و5 منح بكلية إدارة الأعمال لطلاب القسم الأدبى، و5 منح أخرى بكلية الحاسب الآلى لطلاب القسم العلمى شعبة الرياضيات.

1%20(1).jpg

G524c6a0acd543.jpg

G524c6a1065825.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365