بالصور.. محافظ شمال سيناء يقرر مد طلبات منح جامعة سيناء للمتفوقين

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم، أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات المنح الجديدة التى خصصتها جامعة سيناء للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة إلى يوم الاثنين المقبل.

جاء هذا خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، والقيادات الشعبية والحزبية ومشايخ القبائل.

أكد المحافظ، أنه سيستمر تلقى الطلبات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة شمال سيناء، حتى الاثنين المقبل.

كانت جامعة سيناء خصصت عدد 20 منحة جديدة للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة، منها 10 منح لطلبة كلية الإعلام لطلاب القسم الأدبى، و5 منح بكلية إدارة الأعمال لطلاب القسم الأدبى، و5 منح أخرى بكلية الحاسب الآلى لطلاب القسم العلمى شعبة الرياضيات.



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