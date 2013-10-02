مسؤولو "التخطيط العمراني" يجتمعون بمحافظ الجيزة لبحث تنمية كرداسة

كتب : محمد الأبنودى الأربعاء 02-10-2013 18:20

عقد الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، اليوم، لقاءً بمسؤولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بهدف مناقشة آليات تنفيذ المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني العام لمدينة كرداسة.

وقال الدكتور حماد عبدالله حماد، عميد كلية الفنون التطبيقية سابقًا، ورئيس المركز العلمي للتصميم والاستشارات الهندسية، إن الهيئة تعمل على حل المشكلات التي تعاني منها بعض المناطق الفقيرة بأسرع وقت لكي يشعر المواطن بالاهتمام، مضيفًا أنه منذ عام 2008 طرحت الدولة برنامجًا لإعادة تخطيط مصر، وعملنا مخططًا استراتيجيًا للعديد من المدن والأحياء، وتم اختيار منطقتي "الخارجة وكرداسة" لتطبيق المشروع عليهما، نظرًا لأن كرداسة تعد من أكبر مركز تنموي لمحافظة الجيزة، كما تم اختيار "الخارجة" لأنها ستكون أكبر منطقة تنموية مستقبلية في مصر كلها.