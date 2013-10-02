محمد الجبري: قانون مكافأة المتقاعدين سيحظى باهتمام بالغ في دور الانعقاد المقبل وسنحرص على إعطاء العسكريين حقوقهم



حل القضية الاسكانية هم كل بيت كويتي وسنسعى لتشكيل لجنة برلمانية لإيجاد توافق نيابي حكومي لإنهائها في أسرع وقت

سأتابع تثمين بيوت التركيب في 6 مناطق في البلاد بعد أن أصبحت غير صالحة للسكن



إذا لمسنا تقصيراً أو تقاعساً من الحكومة فسنستخدم أدواتنا الدستورية

إنهاء قضية العسكريين الجامعيين في وزارة الدفاع أمر مهم وواجب

يد التعاون ممدودة لجميع الوزراء متى ما كان الإنجاز والعمل عنواناً لهم

الوضع الصحي تركة ثقيلة وعلى الوزير المختص الدفع باتجاه معالجة الأمور بشكل سريع

التنمية البشرية هي أساس النهوض في المجتمع وعلى الحكومة الاستمرار في الاجراءات التصحيحية

أكد النائب محمد الجبري ان قانون مكافأة المتقاعدين سيحظى باهتمام بالغ في دور الانعقاد المقبل لاستكمال مروره عبر القنوات القانونية في لجان المجلس لاقراره في اقرب وقت، مؤكدا حرصه على اعطاء العسكريين حقوقهم وذلك لدورهم الوطني الذي قدموه للوطن.

وقال الجبري، في لقاء مع «ألو الأنباء» والذي امتد لاكثر من ساعتين ونصف الساعة تلقى خلالها العديد من اتصالات قراء «الأنباء»، ان اعادة طرح قانون تقاعد العسكريين ستكون من الاولويات، مبينا انه في طور صياغة المشروع بقانون لتقديمه ويشمل في تفاصيله مكافأة 250 دينارا لأقل من 20 عاما خدمة و300 دينار لمن خدم ما يزيد على 20 عاما و400 دينار لفئة ملازم وملازم اول ورقيب، بالاضافة الى تضمينه المقترح صرف مكافأة راتب عام كامل.

وقال الجبري ان قانون صندوق الاسرة من القوانين المهمة والذي شمل شريحة كبيرة استفادت من اقراره وتأكيد وزير المالية على تحويل البنوك الاسلامية جاء ليصحح الوضع الخاطئ في هذا القانون، ويعتبر قرارا جيدا من الوزير تدارك فيه تغيير اللائحة التنفيذية، مشددا على ان هذا القانون سيؤكد مدى تعاون الحكومة ونهجها في اعادة تصحيح ما تم اغفاله في هذا القانون، مطالبا وزير المالية بالسعي الجاد لتعديل اخطاء اللائحة التنفيذية فيه.

وذكر الجبري ان القضية الاسكانية كانت ولاتزال من القضايا المهمة التي تمس كل بيت كويتي وان تشكيل لجنة مؤقتة للاسكان في دور الانعقاد المقبل سيمكن النواب من تحقيق توافق لمعالجة هذه القضية المهمة، خاصة انها جاءت كأولوية في استبيان المجلس، مؤكدا انه سيتابع وبشكل مواز تثمين بيوت التركيب في 6 مناطق بالكويت بعد ان اصبحت غير صالحة للسكن وتهدد حياة المواطنين، مبينا ان الاولويات التي يحملها هي اولويات الشعب الكويتي الذي عانى كثيرا من تسويف الحكومة والمجالس السابقة في معالجة القضية الاسكانية.

وشدد الجبري على ان التعاون مع الحكومة سيكون بقدر تعاونه مع النواب في معالجة القضايا المصيرية التي تهم ابناء الكويت، وانه اذا ما لمس اي تقصير من الحكومة فإنه سيستخدم ادواته الدستورية، لافتا الى انه متفائل بان هذه الحكومة تجنح للتعاون ولمد يد العمل مع النواب فيما يخص الانجاز على ارض الواقع لكون هذا المجلس يمثل جميع اطياف الكويت وسيحقق التنمية المفتقدة خلال اقرب وقت.

وبين الجبري انه تقدم بمقترح حول تثمين منطقة خيطان بحسبما يراه من يقطن هذه المنطقة، قائلا: انا محايد في هذا الموضوع وسأسعى فيه بحسب رغبة الجميع لأنني امثل الجميع، ووعد الجبري القراء العسكريين الجامعيين بحمل قضيتهم الى وزير الدفاع والعمل على مساواتهم مع منتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني لكونهم ابناء الكويت الذين جدوا واجتهدوا في الحصول على شهادات عليا وعلى الوزارة تكريمهم في الاماكن التي تخصصوا فيها.

وحول الوضع الصحي، قال النائب الجبري ان الصحة تعتبر من الاولوية الثانية وهي تركة ثقيلة على الوزير نحو دفع معالجة كل ما يرتبط بها، متأسفا ان تكون بلد مثل الكويت بمواردها المالية وقدراتها ويكون آخر مستشفى بني فيها في العام 1881، آملا ان يختار وزير الصحة رجالا اكفاء قادرين على حمل المسؤولية والعمل وفق تحقيق طموحات الشعب الكويتي.

وقال النائب الجبري ان التنمية البشرية هي اساس لأي تنمية اخرى، وان العنصر البشري هو القادر على النهوض بالبلد، داعيا الوزير د.نايف الحجرف الى الاستمرار في الاجراءات التصحيحية التي انطلق بها في وزارتي التربية والتعليم العالي، مطالبا الوزير بالاستفادة من اصحاب الخبرات، مؤكدا ان يد التعاون ممدودة لجميع الوزراء متى ما كان الانجاز والعمل عنوانا لهم، فإن اختلف نهجهم فإننا سنستخدم ادواتنا الدستورية وسنحاسب المتباطئ منهم.

وفيما يلي التفاصيل:

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ظافر الظفيري: أشاد بأداء النائب الجبري وخاصة في الجانب الديني والمشاريع التي تهم المواطنين.

خالد الصواغ: المتقاعدون طبيا لم نسمع عن المكافآت الاستثنائية شيئا.

٭ الجبري: بالنسبة لقانون العسكريين صوتنا عليه في اللجنة المالية ووضعنا مميزات لضباط الشرطة، وأضفنا عليه رتبة ملازم وملازم أول ورقيب ولكن لم ينفذ وإن شاء الله سيكون من أولوياتنا في المجلس هذا، وحريصون كل الحرص على اعطاء اخواننا العسكريين خاصة لدورهم الوطني، وليأخذ نفس الحقوق لمن امضى 20 سنة و25 سنة، وسنعيده من جديد، وأنا في طور صياغته لتقديمه في اقرب وقت وهذا القانون من اولوياتي، 250 لأقل من 20 سنة و300 لفوق 20 سنة، و400 دينار لفئة ملازم وملازم اول ورقيب، وبالنسبة للمتقاعد طبيا يأخذ 250 دينارا وهناك مقترح ان يكون هناك راتب سنة ولكن ستتنازل عنه مقابل تقاضي الراتب الثابت بعد التقاعد.

جواد قمبر: هناك امور شعبية للمواطن وخاصة العسكريين ونهاية الخدمة فلماذا لا تطبق للمدنيين؟

٭ الجبري: كان هناك مقترح بذلك ليكون لكل المدنيين لمن تجاوز 30 سنة، وسندرس هذا المقترح على كل الشرائح عن طريق ديوان الخدمة المدنية، حتى تكون هناك عدالة وإنصاف، بحيث ان كل من يتجاوز 30 سنة يأخذ مستحقات وليس بالضرورة ان يكون قياديا، ويقدر ذلك على حسب سنوات الخدمة، ولكن من باب الانصاف ان يكون ذلك بمسطرة واحدة، وليس النفط فقط، وسنقترح مقترحا بذلك ينصف الجميع.

جواد قمبر: بالنسبة للقرض الإسكاني وزيادته بـ 30 ألفا.

٭ الجبري: المقترح كان 100 ألف دينار ويعوض بـ 30 ألفا على شكل ترميم بضوابط معينة او مبسطة ليتساوى مع الجميع.

عادل العدواني: شكر وإشادة بالنائب.

حسين مراد: بالنسبة لصندوق الأسرة لماذا تمت جدولتنا إلى 2010.

٭ الجبري: صندوق الأسرة سويناه من 2002 إلى 2008 ولكن للأسف تغيرت في اللائحة التنفيذية بواسطة الحكومة، واليوم وزير المالية صرح بأن يشملهم البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار، وذلك يعطي الثقة في الوزير الحالي، وهو قانون مهم، واستفادت منه شريحة كبيرة من المجتمع، وقرار الوزير جيد.

والفئة منذ 2002 إلى 2008 تعرضت للظلم وبعضهم وصلت الفائدة المركبة عليهم الى 17% و18%، وبعد ذلك اصبح سعر الخصم ثابتا وهو 6.5%، وفوجئنا بأنه تم التلاعب في اللائحة التنفيذية، وهناك بعض البنوك سوف نتابعها، ونمى إلى علمنا أنها قامت بتغيير اللوائح بإلغاء الفوائد بحيث العمل لا يعرف فائدته، وذلك سوف نتأكد منه، وإذا تأكدنا فسيكون لنا موقف مع محافظ البنك المركزي لوقف تلاعب هذه البنوك.

ومن المهم ان تقدم ويقدم المواطنون في الصندوق، وسنطالب وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية وهذا من أولوياتنا.

مشعل العازمي من حملة «ناطر بيت»: الحملة مبادرة شبابية، تطوعية هدفها حل المشكلة الإسكانية التي وصلت طلباتها الى 107 آلاف طلب اسكاني.

٭ الجبري: الإجمالي للطلبات 118 ألف طلب إسكاني وطالبنا بتشكيل لجنة مؤقتة للإسكان في الدور المقبل، لأنها القضية الأولى لأولويات المواطنين، وبعد الاستبيان اتضح انها من اهم مطالب الشعب الكويتي، وجميع الدوائر الانتخابية وسنهتم بها، وستكون هناك لجنة للإسكان.

وبالنسبة لبيوت التركيب قال الجبري: قدمت مقترحا جيدا بشأن التثمين، ومقترحي لا يؤخذ من المال العام بل يُدخل للدولة ربحا، ووجدنا تصريحا من الحكومة بأنها ستقوم بتثمين بيوت بعض مناطق الكويت (التركيب) وهي 6 مناطق، ومقترحي عبارة عن تثمين البيوت في ق 10 وتقديم بدلا منها في ق 3، وتحويلها الى منطقة تجارية وهذا المقترح يتعامل مع الحكومة بالارقام، وعندما شرحت المقترح للوزير بأنه يُدخل للدولة أموالا ويحل مشكلة العزاب ويحول قطعة 10 الى مولات تجارية، وبالنسبة لقطعتي 3 و4 الى الآن هما مملوكتان لوزارة المالية واقترحنا تحويلهما من المالية الى وزارة الاسكان لان بهما 1093 وحدة سكنية.

وعن زيادة القرض الاسكاني وبدل الايجار قال الجبري ان بدل الايجار من اولوياتنا وزيادة القرض الاسكاني مستحقة ونسعى لها ونحن جادون في حل قضية الاسكان، وهي أولويتنا التي تنطلق من أولويات الشعب، ولدينا وزير جاد لوضع خطة محكمة لحل هذه القضية وسنتعاون مع الحكومة لحلها في القريب العاجل لأنها أصبحت هاجس كل مواطن كويتي، وصاحب السمو يتابعها عن قرب، وهناك لجنة منبثقة من مجلس الوزراء لمتابعة الأراضي، وسنضع يدنا بيد الحكومة لحل هذه القضايا ونشرع ونراقب وأما التنفيذ فعند الحكومة واذا وجدنا تقصيرا من الحكومة فسنستخدم ادواتنا الدستورية، ولكننا متفائلون، وهذه الحكومة اكثر من جيدة، والمجلس يمثل كل اطياف الشعب الكويتي وسيلبي طموحه ودعونا نحسن النوايا والانجاز قريب.

٭ فهد الظفيري: طالب سعودي بالكويت وتخرج من الثانوية ويريد دخول التطبيقي ويطلبون منه استثناء.

٭ محمد الجبري: هل والدتك كويتية؟ وما نسبتك، وهل تؤهلك أن تدخل؟ اذا ما تنطيق عليك الشروط نحن نعين ونعاون لكن شروط القبول واضحة وليس بها استثناء، والنسب واضحة وواحدة على الجميع وموضوعة من قبل وزارة التربية ولا اعتقد ان تكون بها استثناءات.

٭ صالح العنزي: بالنسبة لصندوق الاسرة والتعديلات الاخيرة هل تشمل الاشخاص المجدولين وذهب الى بنك آخر بالنسبة لتثمين خيطان؟

٭ الجبري: القانون الذي أصدرناه كان يشمل منذ 2002 الى 2008 ولكن اللائحة التنفيذية تغيرت وستكون لنا وقفة وسيكون من أولوياتنا الجلوس مع الوزير وتعديل اللائحة التنفيذية، كما جاء في القانون الصادر في المجلس المبطل الأخير.

وبالنسبة لتثمين خيطان قدمت مقترحا بتحويل قطعتي 3، 4 الى وزارة الاسكان، وبالنسبة الى تحويل ق 5 الى استثمار فهذا مقترح موجود، ومنطقة خيطان لم يتبق بها الا عدد محدود من الكويتيين، واذا رغبوا في هذه القطعة وتحويلها الى استثماري ومردودها على البلد، فنحن نؤيدها ونسير على حسب رغبتهم، وأنا محايد مع الجميع وأمثل الجميع.

٭ هايف الرشيدي: بالنسبة للعسكريين المتقاعدين متى تم تحديدها؟

٭ بالنسبة للبيوت المشتراة بالقرض وصار عليه 20 سنة بقرض التسليف.

٭ محمد الجبري: هذا القانون من أولوياتنا وصـــدرناه في المجلس السابق المبطل، والعسكريون نقدر دورهم وجهدهم وخدمتهم للبلد ويستحقون المكافأة.

هذا المقترح كان على جدول الأعمال في المجلس السابق ولكن تم إبطاله، ومن أخذ قرضا بـ 70 ألفا سيكون لهم قرض ترميم بقيمة 30 ألفا، وسنعيد الاقتراح الذي يقرض 100 ألف، بمعنى مساواة الجميع، ونحن متفائلون بالحكومة وبتعاونها معنا وكان لقاؤنا برئيس الحكومة إيجابيا وطيبا ومتفائلون بإنجاز وتلبية طموحات المواطنين.

٭ عبـــدالله الفرحان: مناشدة لوزيرة الشؤون بخصوص جمعية الظهر ومطالبنا سهلة بتغيير المجلس المعين بمجلس معين آخر، فلم نستطع الوصول إليهم.

٭ محمد الجبري: عندي سفر الأسبوع المقبل والوزيرة أيضا مسافرة فإذا كانت لديك ملاحظات فسنرتب موعدا وأوعدك بمقابلة الوزيرة وعرض الملاحظات عليها وإنشاء الله يصير خير، وأتشرف لكني مسافر في هذا التاريخ وسنعرض الملاحظات وسأتواصل معك وإذا كان هناك خلل معين فنحن نعين ونعاون، وإذا كانت هناك أي أدلة فأعطني إياها.

٭ سامح عبدالحفيظ: ما مدى دور اللجنة الإسكانية في حل القضية؟ تساعد على متابعة القضية الإسكانية عن كثب وبشكل مباشر واستدعاء الوزير في لقاءات مكثفة، واليوم إذا تواجدت عندك لجنة في إمكانك استدعاء الوزير أسبوعيا، كما يمكنك متابعة القضية، وستكون لجنة فعالة ومن أهم اللجان كونها تحمل الأولوية الأولى للمواطنين.

والاستبيان كانت به رسالة واضحة للحكومة والمجلس بأنه ليس كلام نواب فقط بل كلام الشارع والفئات العمرية والتعليمية، فهذه قضية ملحة خاصة أننا نستغل 8% فقط من مساحة الكويت.

٭ راكان فرحان العنزي: نحن إخوانك العسكريين الجامعيين ونناشدك مساواتنا مع الحرس والداخلية، فنحن جامعيون ومحاسبون وحاكمونا لكي نكمل شهاداتنا، ونريد أن نكون ضباط اختصاص وعددنا 34.

٭ محمد الجبري: هذه نقطة مهمة فمن الممكن أن تفيدوا القطاع العسكري من منطلق تخصصاتكم وأوعدك بأنني سأتكلم مع الوزير بهذا الشأن وتواصل معي برسالة وسأوصل الرسالة إلى وزير الدفاع الذي جاء من أجل التعاون والدليل استعداده تسليم بعض الأراضي من «الدفاع» إلى «الإسكان»، وكذلك إعادة العسكريين الخليجيين إلى وظائفهم، فهذا دليل على أن الوزير يعمل بجد من أجل خدمة أبناء البلد.

تأكد أننا سنعرض القضية على الوزير وتواصل معي وسأرد عليك بخير وقبل أن أسافر وسأعرض مشكلتكم وسأقول للوزير إنه يمكن الاستفادة منكم فهم أصحاب خبرة.

خالد العنزي (اشادة بالنائب): المجلس سينعقد في أواخر شهر 10 وهناك مشاكل مثل أزمة التطبيقي والإسكان فكيف ستواجهون هذه المشاكل؟ وهل أنت متفائل بالتعاون الحكومي مع المجلس؟ من العضو صاحب أفضل أداء في المجلس السابق؟

٭ محمد الجبري: الإسكان هي القضية الأولى وسنشكل اللجنة الاسكانية لكي نتابع القضية عن كثب مع وزير الإسكان لوضع خطة زمنية محددة، واضافة الى اعادة الكثير من المقترحات وأخذ دورتها المستندية مع صفة الاستعجال، وسأستمر في النهج نفسه الذي أطالب فيه بحقوق المواطن والمشاريع التنموية التي لها عائد على الدولة، وسنحمل هموم الشعب الذي أوصلنا بمصداقية وبأمانة ولا نستغني اذا كانت هناك مشورة معينة.

ولقاؤنا مع رئيس الوزراء في المجلس لقاء ايجابيا وعنوانه التعاون بين السلطتين وهذا هو مطلبنا وسنحقق طموحات الشعب، اذا صدقت النوايا من الطرفين فسيكون هناك انجاز سريع.

أم صقر: بيوتنا في خيطان بيوت تركيب صار لها دهر ونسمع المجلس يقولون سنثمنها ولكن ملينا منها؟

٭ محمد الجبري: في المجلس الفائت طلبت من وزير الإسكان ان يحضر لرؤية معاناة أهالي بيوت التركيب وقدمت اقتراحا لمجلس الأمة وتمت الموافقة على تثمين جميع مناطق الكويت، وكان من المفترض ان يعرض على مجلس الوزراء لكن لم يقدر له ذلك، وأتمنى تثمينها وهي 6 مناطق لبيوت التركيب فصار لها 35 سنة وأكثر ولا تصلح للسكن او الترميم فهذه قضيتي تبنيتها في المجلس السابق وسأتبناها وسأتابعها الى ان يتم حلها، لأني أشعر بمعاناة أصحاب بيوت التركيب هذه، فأنتم أهلنا ولا يمكن ان نتخلى عن مطالبكم.

وهذه من قضاياي الأولى والتي أوليها كل اهتماماتي وسنجني ثمارها قريبا بإذن الله.

نصار عبدالسلام: اخوانك العسكريون الجامعيون في وزارة الدفاع نحن انتهينا من شهاداتنا وحاكمونا شهرا وأناس خصموا عليهم؟

٭ محمد الجبري: سأوصل صوتكم لوزير الدفاع وسأبلغ شكواكم للوزير ويصير خير بإذن الله، وتأكد أني سأوصلها لوزير الدفاع وسأصرح عنها في الصحف بإذن الله.

كيف تلزمون الحكومة بحل هذه القضية الإسكانية؟

٭ اللجنة الإسكانية سيكون لها دور بارز في هذه القضية وسنجلس مع الحكومة وسنحدد فترة زمنية محددة ويجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتعاون جاد من قبل السلطتين فسنجني ثمارها في القريب العاجل.

الجميع يشكون من تدهور الوضع الصحي في البلد بالرغم من الميزانيات الضخمة؟

٭ الجبري: الوضع الصحي هو الأولوية الثانية وهذه تركة ثقيلة على الوزير ونحن متفائلون به لحل المشاكل الصحية فمنذ 1981 آخر مستشفى تم بناؤه على العلم بأننا الدولة الأولى في المنطقة التي تم بناء مستشفى فيها.

اليوم أمام الوزير مسؤولية كبيرة ويحتاج ان يختار رجالا على قدر المسؤولية، ووزارة الصحة بها كفــــــاءات علينـا انصافهم مثل وكيــــل الوزارة فهو من الكفاءات، ويبقى ان يكون هناك اختيـــار جيد للوكلاء للنهوض بالوضع الصحي في البلـــد وسنتعاون مع الوزير، ويجب ان يعرف انه أمام تركة كبيرة.

هناك شكوى من جميع الأهالي من تدني مستوى التعليم وعدم توافق المخرجات مع حاجة سوق العمل؟

٭ الجبري: التعليم هو الأولوية الثالثة، فإذا كانت هناك مخرجات تواكب سوق العمل فلن يكون هناك اي انجاز، واليوم التنمية البشرية هي أساس التنمية الاقتصادية والعنصر البشري هو من أهم العناصر، والوزير د.الحجرف بدأ في الإجراءات التصحيحية بالنسبة للمتقاعدين.

وأصحاب الخبرات لا بد ان يكونوا موجودين، وأصحاب الكفاءات الشبابية واستمرار أصحاب الصف الثاني، لافتا الى ان الوزير يقوم بخطوات ايجابية ومتفائل وسنمد يد التعاون للوزراء كل في وزارته ولكننا سنحاسب وسنراقب وسنستخدم أدواتنا الدستورية بشكل كامل.