أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

أحد معتصمي "فرج الله": الداخلية فضت اعتصامنا بالقوة.. وأحد الضباط قال لنا "ما بقاش في حاجة اسمها ثورة"

Google+ Print
أحد معتصمي "فرج الله": الداخلية فضت اعتصامنا بالقوة.. وأحد الضباط قال لنا "ما بقاش في حاجة اسمها ثورة" أحد معتصمي "فرج الله": الداخلية فضت اعتصامنا بالقوة.. وأحد الضباط قال لنا "ما بقاش في حاجة اسمها ثورة"

كتب : محمود عباس منذ 56 دقيقة

أكد مصطفى محمد حسن، أحد معتصمي شركة فرج الله، أن عددا من الشباب قرروا الاعتصام أمام وزارة القوى العاملة، منذ 4 أيام، للاعتراض على عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تلزم شركاتهم بعودتهم للعمل مرة أخرى بعد استغناء أصحاب العمل عنهم.

وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أن المعتصمين كانوا ينتمون لعدد من الشركات أبرزها "فرج الله" و"بتروجت" و"بتروتريد" و"كابو" وغيرها، مؤكدا أن اعتصامهم كان سلميا إلى أقصى الحدود منذ بدايته، ولم يحاولوا الاحتكاك بأي طرف في محيط الاعتصام.

وأكد معتصم شركة فرج الله أن الشباب فوجئوا، اليوم، بوجود عدد من أفراد الأمن يحاولون إثنائهم عن مطالبهم وفض اعتصامهم.

وتابع "أحدهم خيرنا بين فض الاعتصام أو الذهاب لعمل محضر ضد أصحاب الشركات التي ننتمي لها، وأبلاغناه باتخاذانا لكافة الإجراءات القانونية وأنها لم تنفعنا بشيء، وهنا قام ضباط الداخلية بالاعتداء علينا بالضرب وانهالوا علينا بالسباب وقال لنا أحدهم "خلاص ما بقاش في حاجة اسمها احتجاجات ومن هنا ورايح الثورة خلصت".

وأضاف حسن أن الأمن أبلغ المعتصمين بأن حضوره جاء بتكليف من وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، مشيرا إلى أن أحد المعتصمين قام بالاتصال بالأخير، وأنكر الدفع بأفراد الأمن بفض الاعتصام، مؤكدا أن المعتصمين في طريقهم، الآن، لتقديم بلاغ للنائب العام ضد بعض الضباط الذين شاركوا في فض الاعتصام والاعتداء عليهم بالضرب والسباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة