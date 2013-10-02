"الوزراء" يعتمد صرف 690 مليون جنيه من مستحقات المقاولين لدى الحكومة

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 49 دقيقة

عرض وزير الخارجية نبيل فهمي، تقريرا حول مشاركته في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام مجلس الوزراء، حيث أشار إلى وجود تغيير إيجابي واسع النطاق فيما يخص تفهم المجتمع الدولي لحقائق الوضع في مصر، وترحيب متزايد بالتزام الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ بنود خارطة المستقبل.

وأوضح فهمي، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، اليوم، أن كافة الدول التي التقى بمسؤوليها أعربت عن الاهتمام الشديد بأمن واستقرار مصر باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وداعما رئيسياً للسلام في المنطقة، ورحب مجلس الوزراء بالإجراءات الإيجابية للعديد من دول العالم تجاه إلغاء حظر السفر إلى مصر الذي كان مفروضاً من قبل.

واستعرض مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الاقتصادية والتي شهدت منحىً إيجابياً خلال الفترة الماضية، متمثلاً في السيطرة على سوق الصرف الأجنبي، فضلا عن حالة الاطمئنان والثقة التي تسود المواطنين والمستثمرين من أن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح.

كما عرض وزير التموين خلال الاجتماع الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بصفة عامة، وأسعار الخضروات والفاكهة بصفة خاصة، وتتمثل فيما يلى:

أولاً : زيادة التنافسية فى الأسواق من خلال:

أ ـ زيادة المعروض من الخضر والفاكهة بشركات المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

ب ـ زيادة المعروض من الخضر والفاكهة بمنافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة.

ج ـ تشغيل سيارات متنقلة لتوزيع الخضر والفاكهة بالأحياء الشعبية والميادين العامة بالأسعار المخفضة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

ثانيـاً : اتفاق الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمجتمع المدنى ممثلاً فى جمعيات حماية المستهلك وجمعية مواطنين ضد الغلاء والمجتمع التجارى ممثلا فى الغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمنتجين على تحديد تسعيرة استرشادية تعلن أسبوعيا من السبت الى السبت وتراقب بالأسواق.

ثالثاً: تكثيف دور أجهزة الرقابة التموينية والشرطية على الأسواق لمراقبة تنفيذ التسعيرة الاسترشادية.

رابعاً: فى حالة عدم الالتزام من جانب التجار ستلجأ الحكومة إلى فرض التسعيرة الجبرية.

واطلع المجلس أيضا على تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية والبرامج العاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وأكد المجلس على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ في المرحلة المقبلة حتى تنعكس آثار هذا البرنامج بشكل ايجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 690 مليون جنيه من إجمالي المبلغ الذي تم رصده لمستحقات المقاولين والموردين لدى الحكومة والهيئات الاقتصادية والذي يبلغ 2.5 مليار جنيه ضمن الحزمة العاجلة للتحفيز الاقتصادي.

كما عرض وزير السياحة للجهود والمستجدات في قطاع السياحة، حيث أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها السيد الوزير والتي أثمرت عن رفع حظر السفر إلى مصر من جانب 15 دولة، كما أشاد المجلس بالإجراءات المتخذة لتأمين المناطق السياحية والأثرية لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.