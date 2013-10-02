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"الوزراء" يقرر إعفاء مدن الأزهر الجامعية من المصروفات أسوة بـ"الحكومية"

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"الوزراء" يقرر إعفاء مدن الأزهر الجامعية من المصروفات أسوة بـ"الحكومية" "الوزراء" يقرر إعفاء مدن الأزهر الجامعية من المصروفات أسوة بـ"الحكومية"

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 38 دقيقة

قرر مجلس الوزراء أن يسري قرار إعفاء المدن الجامعية من المصروفات، الذي اتخذ سابقاً، على المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أسوة بالجامعات الحكومية، ويتم توفير الموارد بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والمالية.

كما أكد المجلس، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على احترامه أحكام القضاء بشأن تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/9/2013 والدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق، والصادر في 28/9/2013 بشأن شركة حليج الأقطان وطنطا للكتان، مع عرض كيفية التنفيذ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ووافق أيضا على منح الالتزام بتطوير طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، من جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعلى منح الالتزام بتطوير طريق الدائري الإقليمي في المسافة من تقاطع طريق الفيوم إلى تقاطعه مع طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، من جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

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